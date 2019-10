BBC: Ekstraordinært brexitmøte i Underhuset etter EU-toppmøtet

For å holde lørdagsmøtet må parlamentarikerne bli enige om et dagsordenvedtak. Underhuset er for tiden ikke samlet etter at det tirsdag kveld ble suspendert fram til trontalen førstkommende mandag.

Toppmøtet i Brussel ses på som den siste sjansen til å få på plass en enighet mellom unionen og Storbritannia. Datoen for lørdagsmøtet er også fristen Parlamentet har gitt statsminister Boris Johnson. Hvis han ikke får på plass en avtale innen det, pålegger loven ham å be EU om en utsettelse.

Et lørdagsmøte i Parlamentet vil sammenfalle med en anti-brexitmarsj som kan samle tusener utenfor nasjonalforsamlingen i Westminster.

Johnson har så langt ikke villet vike fra sin linje om at han vil ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale.