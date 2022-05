Russland trapper opp angrep mot Ukraina i øst

Russiske styrker er i ferd med å omringe byen Sievjerodonetsk, øst i Ukraina. Byen mangler gass og er i ferd med å gå tom for både vann og elektrisitet.

En lokal innbygger passerer en utbombet bygning i byen Sievjerodonetsk i april. Byen er nå åsted for harde kamper.

14 minutter siden

Elven Donetsk snor seg mellom to ukrainske byer øst i landet. Byen Sievjerodonetsk på den ene siden, og byen Lysychansk på den andre.

Området, som ligger i Luhansk-regionen, er nå blitt en avgjørende slagmark i Russlands offensiv mot den østlige delen av Ukraina.

Russiske styrker nærmer seg nå byen Sievjerodonetsk fra tre ulike sider, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ifølge president Volodymyr Zelenskyjs kontor, startet russiske styrker en ny offensiv mot byen tidlig onsdag morgen.

Byen skal være under konstant angrep, og flere bygninger skal være ødelagt. Guvernøren i Luhansk-regionen kunngjorde i dag at området nå er uten gass, og har begrenset tilgang til vann og elektrisitet.

Nå kjemper Ukraina for å beholde kontrollen over en viktig motorvei inn til byen.

Røyk stiger opp fra en stridsvogn idet prorussiske styrker vender kanonen mot byen Sievjerodonetsk tirsdag. I munningen ligger brosjyrer med informasjon om kampstillinger, ifølge Reuters.

Anklages for å angripe tilfluktsrom

Etter Russlands mislykkede forsøk på å ta kontroll over hovedstaden Kyiv og storbyen Kharkiv, forsøker russiske styrker nå å ta kontroll over regionene Donetsk og Luhansk.

De hardeste kampene står altså nå ved byene Sievjerodonetsk og Lysychansk. Faller disse byene, vil hele Luhansk-regionen være under russisk kontroll.

Seks sivile skal være drept i angrepene og åtte skal være såret i artilleriangrep på byen de siste 24 timene. Det sier Serhij Hajdaj. Han er guvernør og leder for den militære administrasjonen i Luhansk, som ligger øst i Ukraina.

– Akkurat nå angriper russiske okkupanter Sievjerodonetsk ved hjelp av artilleri, sier Hajdaj til Reuters.

Guvernøren anklager russerne for med overlegg å angripe tilfluktsrom der sivile gjemmer seg for bombene.

Byen Sievjerodonetsk ligger rundt to timer nordvest for oblasthovedstaden Luhansk. Byen anses å ha en viktig strategisk posisjon, der den ligger like ved elven Donetsk. Kilder i det britiske forsvaret omtaler byen som en av Russlands «umiddelbare taktiske prioriteringer».

Ljudmyla Denisova er ombudsmann for menneskerettigheter i Ukraina. Hun sier at byen risikerer å lide samme skjebne som byen Mariupol, det skriver BBC.

Kan bli langvarig

Nikolai Patrushev er leder for president Vladimir Putins krigsråd. Han sier i et intervju med Argumenti i fakti at Russland ikke har noen tidsfrister.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu sier samtidig at Russland vil gå sakte frem for å unngå sivile tap.

Ukrainas president Zelenskyj avviser på sin side påstandene som «totalt usanne».

Presidenten talte igjen til verdensledere i Davos onsdag. Der gjentok han at han er klar til å snakke med Russlands president Vladimir Putin, dersom Russland trekker seg ut av områder de har tatt kontroll over siden krigen startet.

Grunnleggeren av Davos-møtet Klaus Schwab taler til delegatene under åpningsseremonien av møtet mandag. I bakgrunnen er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som deltar på møtet digitalt.

– Ukraina vil kjempe til vi har fått tilbake hele landet, sa Zelenskyj.

Han slo også fast at det bare er Putin han kan forhandle med, ingen mellommenn. Presidenten ga også uttrykk for at han mener Russland ikke forsøker å forhandle på alvor.

Zelenskyj sa også at Vesten er splittet i hjelpen som blir gitt til Ukraina, og at våpenstøtten ikke kommer fra et samlet Vesten.