Talsperson fra Kinas UD om OL-boikott: – De er uansett ikke invitert

Amerikanske myndigheter sender ikke en offisiell delegasjon til vinter-OL 2022 i Beijing. Det bekrefter Jen Psaki, pressetalskvinne for Det hvite hus, mandag.

Diplomatisk boikott er ikke nok, hevder kritikere. Hoppanlegget ligger i Zhangjiakou i Heibei-provinsen.

6. des. 2021 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

Den diplomatiske boikotten er en protest mot kinesiske brudd på menneskerettigheter.

Psaki bekrefter likevel at amerikanske utøvere vil delta i OL.

– Idrettsutøvere på Team USA har vår fulle støtte. Vi står 100 prosent bak dem, mens vi heier på dem hjemmefra, sa hun til pressen.

Pressetalsperson Jen Psaki i Det hvite hus kunngjorde mandag at USA vil ha en diplomatisk boikott av Beijing-OL.

Kina sier de vil svare på boikotten, men det er uklart hva landet vil foreta seg. Inntil videre nøyer de seg med en spydig respons.

– De amerikanske politikerne smigrer seg selv når de sier at de «boikotter» OL i Beijing. De er uansett ikke invitert, sa talsperson for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, iføge statlig, kinesisk TV mandag.

I USA er det enkelte som mener en diplomatisk boikott ikke er nok.

Nikki Haley, FN-ambassadør under tidligere president Donald Trump, tvitret at en diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing er en vits.

«Kina bryr seg ikke om Biden og hans team dukker opp. De vil ha utøverne våre.»

Tidligere utenriksminister Mike Pompeo fulgte opp med følgende melding: «En diplomatisk boikott av de olympiske leker er ikke nok. Kinas kommunistpart bryr seg ikke det grann om en diplomatisk boikott, for til syvende og sist er de fortsatt vertskap for verdens idrettsutøvere. Joe Biden må stå opp mot kommunistpartiet.»

Hvorfor går USA til diplomatisk boikott?

For å sende et signal til Kinas kommunistparti om at bruddene på menneskerettighetene ikke tolereres.

USA anklager Kina for å begå folkemord mot uigurene. Flere vestlige land og menneskerettighetsorganisasjoner har anklaget Kina for å ha internert minst 1 million uigurer og andre muslimer i store leirer i omskoleringsleirer i Xinjiang-regionen.

Kinas hardhendte håndtering av demokratiaktivister i Hongkong spiller også en rolle.

I tillegg har trolig det nylige rabalderet rundt den kinesiske tennisstjernen Peng Shuais forsvinning også medvirket.

Har det tidligere vært boikott av OL?

Ja, det er flere eksempler på boikott og snakk om boikott av idrettslekene.

Berlin-OL i 1936 gikk av stabelen like før Adolf Hitlers maktovertagelse. Tyskland hadde fått både vinter- og sommer OL. Til tross for at enkelte land ønsket å boikotte lekene, møtte likevel de fleste nasjonene opp i Berlin. Dermed ble det ingen reell boikott.

I 1980 var boikottiveren sterkere. Norge og 64 andre land boikottet OL i Moskva. Dette var en reaksjon på Sovjetunionens invasjon av Afghanistan.

OL i Los Angeles i 1984 foregikk uten Sovjetunionen og østblokklandene. De hevdet at utøvernes sikkerhet ikke kunne ivaretas godt nok og boikottet lekene. Dette ble sett på som en slags «takk for sist» til boikotten av Moskva-lekene.

I forbindelse med vinter-OL i Sotsji i 2014 ønsket enkelte å boikotte lekene på grunn av menneskerettighetssituasjonen i Russland. Spesielt med tanke på de homofiles rettigheter.