Biden: – Vesten må holde sammen

– Jeg hadde ett mål da jeg kom hit, sa USAs president Joe Biden etter Natomøtet: Vesten må holde sammen.

24. mars 2022 19:29 Sist oppdatert nå nettopp

USAs president er for tiden i Europa for å delta på et ekstraordinært Nato-toppmøte og et møte i G7. Det meste i møtene med andre statsledere handler om krigen i Ukraina og følgende den får.

Biden innledet en pressekonferanse i Brussel torsdag kveld med å si at Nato aldri har vært mer samlet enn nå - og at Putin hadde «totalt feilberegnet den kollektive kraften» i vestens møte med Putins krig.

– Hvis Russland tror Europa kommer til å bryte sammen om en måned, kan de tåle alt. Min jobb her er å forsikre at vi fortsetter med sanksjonene lenge, sa Joe Biden da han møtte pressen.

Han poengterte likevel følgende: Sanksjoner mot Russland vinner ikke krigen, men er et instrument for å øke smertene i Russland for landets krigføring.

Passende respons

Under pressekonferanse fikk Biden spørsmål om hvorvidt regjeringen i Ukraina bør gi fra seg land som et kompromiss for at Russland skal avslutte krigen. Biden svarte at han ikke hadde vært en del av diskusjonen og heller ikke vil delta i den.

– Det er Ukrainas avgjørelse å ta, sa Biden.

Han ble også spurt om bruk av kjemiske våpen kan utløse en direkte respons fra Nato. Det kan det, bekreftet Biden.

– Det ville først til en respons, men hva slags må vi ta senere, sa Biden.

Dette temaet har vært kontroversielt. NATO-landene har ikke vært tydeligere på hva en passende respons til et slik angrep vil være. Stoltenberg sa tidligere denne uken at enhver bruk av kjemiske våpen fundamentalt vil endre konfliktens natur.

– Et slikt angrep vil være et åpenbart brudd på folkeretten, og det vil få omfattende og alvorlige konsekvenser, sa generalsekretær Jens Stoltenberg tidligere denne uken uten å gå inn på hvordan Nato eventuelt vil svare.

Jens Stoltenberg og Biden er enige om at kjemiske våpen vil utløse en respons fra Nato, men vil ikke gå inn på h

Kina-spørsmålet

Et annet storpolitisk spørsmål i kjølvannet av russernes krig mot Ukraina, er hvordan Kina håndterer konflikten. Verdens mest folkerike land er normalt varsomme utad, men flere signaler har pekt mot at de muligens vil støtte Russland militært.

Det vil kunne være en dreining mot et klarere øst-vest-bilde i verdenspolitikken. Biden sier at han hadde en konstruktiv samtale med Kinas leder, Xi Jinping, for seks dager siden.

– Jeg gjorde klart for ham at han måtte forstå konsekvensene av at Kina støtter Russland. Jeg formulerte ingen trusler, men jeg indikerte at en slik innblanding vil ha store konsekvenser for Kinas økonomiske bånd til både Europa og USA, sa Biden.

– Kina forstår at deres økonomiske fremtid er tettere knyttet til vesten enn til Russland, så jeg håper ikke at han blir dratt inn på deres side, sa Biden.

Biden tok også til orde for å fjerne Russland fra G20, et samarbeid på tvers av EU og de største økonomiene i verden. Det er et spørsmål som må avgjøres av medlemmene i G20, påpekte Biden.

Matkrisen

Russland og Ukraina er gigantiske eksportærer av hvete, og Biden omtalt landene som Europas brødkurv.

På pressekonferansen sa Biden at de har diskutert hvordan USA og Canada nå kan øke produksjonen sammen med europeiske land. Biden reiser nå videre for å møte flyktninger som krysser grensen til Polen.