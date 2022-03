Krigen i Ukraina: Dette skjedde den 26. mars.

Den russiske invasjonen av Ukraina har pågått i over fire uker. Det russerne trodde skulle bli en rask og enkel seier, har utviklet seg til å bli en langdryg og blodig krig. Dette har skjedd lørdag.

Røk siver opp etter bombeangrep i Lviv lørdag 26. mars.

29 minutter siden

Natos artikkel 5 sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen. USAs president Joe Biden understreker at denne artikkelen i Atlanterhavspakten er «en hellig forpliktelse» for USA.

– Du kan stole på dette. For deres frihets skyld, og for vår, sa Biden da han lørdag besøkte Polens presidenten Andrzej Duda.

Biden sier at han forstår at polakkene føler seg truet som følge av krigen som raser i nabolandet Ukraina.

USAs president Joe Biden fikk en militær velkomst da han lørdag møtte Polens president Andrzej Duda i presidentpalasset i Warszawa.

Eksplosjoner i Lviv

Ifølge lokale myndigheter i Lviv skal tre eksplosjoner ha skjedd nær sentrum. Det meldte Reuters like før klokken 16.00 lørdag.

TV 2s reporter i Lviv vest i Ukraina meldte om kraftige eksplosjoner ved byen. Bilder viser røyk nær TV-tårnet i byen.

– Fra taket av hotellet ser vi en gigantisk røyksky. Det er uklart hva målet er, men det er nær TV-tårnet i byen. Det kan være et drivstofflager, sa TV 2-reporter Kjetil Iden til TV-kanalen.

Russland: Har ødelagt våpenlager

Regjeringen i Russland hevder at deres styrker har ødelagt et våpenlager og 116 andre militære mål i Ukraina det siste døgnet.

Tre fly og seks kommandoposter er blant målene som ifølge Russland er ødelagt. Det sier talsmann Igor Konasjenkov i forsvarsdepartementet.

Våpenlageret lå angivelig i nærheten av byen Zjytomyr, nordvest i Ukraina. Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Russland har okkupert by ved Tsjernobyl

Russiske soldater tok lørdag kontroll over byen Slavutytsj, som ligger i nærheten av atomkraftverket Tsjernobyl. Det opplyste ukrainske myndigheter lørdag.

– Soldatene har invadert byen og okkupert det kommunale sykehuset, opplyser forsvarsmyndighetene i Kyiv-regionen via Telegram lørdag.

I tillegg skal ordfører Jurij Fomitsjev i Slavutytsj ha blitt tatt til fange.

Byens innbyggere gikk ut i gatene for å demonstrere med ukrainske flagg, men russiske soldater skal ha svart med å skyte i luften og kastet sjokkgranater inn i folkemengden.

Flyfoto av den krigsherjede byen Mariupol.

Ukraina: Nye gatekamper i Mariupol

Myndighetene i Ukraina meldte lørdag igjen om gatekamper i den beleirede byen Mariupol. Her skal det fortsatt oppholde seg 100.000 sivile.

De siste dagene er det kommet meldinger om noen tusen som har klart å komme seg ut av byen.

Sivile som vil ut av byen, må kjøre i private biler, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russiske styrker slipper angivelig ikke busser gjennom kontrollpostene.

En ukrainsk soldat studerer ødeleggelsene ved et psykiatrisk sykehus i Mykolajiv fredag. Lørdag oppsummerte Verdens helseorganisasjon (WHO) russiske angre på helsevesenet i Ukraina.

WHO: Angrep på mange helseinstitusjoner i Ukraina

Over 70 mål knyttet til helsevesenet i Ukraina er rammet av angrep siden starten av Russlands invasjon. Det hevder Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi er bekymret over at dette tallet stiger dag for dag, sier Jarno Habicht i WHO til BBC.

I de fleste tilfellene er det sykehus, medisinsk transport og medisinske lagre som er blitt rammet. Men det har også vært tilfeller der helsearbeidere og pasienter angivelig er bortført. Ifølge WHO er 71 drept og 37 såret under angrepene.