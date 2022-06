Minst 46 migranter funnet døde i glovarmt vogntog

Flere titalls migranter var stuet sammen i et vogntog uten vann og fungerende kjøleanlegg.

Nødetatene var på stedet mandag der vogntoget ble funnet.

28. juni 2022 07:21 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Tre personer skal være pågrepet, etter en av de verste migrantkatastrofene på amerikanske veier de siste årene.

I Texas er det hetebølge. Mandag nådde temperaturen oppunder 40 grader. Inne i traileren var det trolig enda varmere – og varmen tok livet av minst 46 migranter.

Videre er 16 personer, blant dem 12 voksne og fire barn, funnet i live og sendt til sykehus med symptomer på heteslag, ifølge brannsjef Charles Hood.

De overlevende hadde heller ikke klart å komme seg ut, og var fanget inne sammen med de 46 døde. Brannsjefen fortalte på et pressemøte i natt at de overlevende var «hot to the touch» – varme å ta på.

– Det var ingen tegn på vann. Det var ingen fungerende aircondition i denne delen av bilen, sa Hood da han møtte pressen.

Hørte rop om hjelp

San Antonios politisjef William McManus sier at det foreløpig er noe usikkert om de tre pågrepne har tilknytning til saken, skriver The New York Times.

Politiet lette etter føreren av traileren, som skal ha forlatt kjøretøyet en stund før det ble funnet.

Langs veiene sør i Texas, denne gang i San Antonio, pågår det smugling av migranter. San Antonio er et knutepunkt for mennesker som vil komme seg fra Texas og videre til andre steder i USA.

Politisjefen i San Antonio, William McManus, holder en et pressemøte på åstedet der 46 migranter døde natt til tirsdag norsk tid.

Det var en kommunearbeider som hørte rop om hjelp like før 18-tiden mandag, som varslet om saken, opplyser McManus. Politi ble sendt til stedet. Der fant de en person på bakken utenfor vogntoget, og en delvis åpnet luke.

Traileren ble funnet rundt klokken 18 lokal tid – 01.00 norsk tid.

– Dette er ikke annet enn en forferdelig menneskelig tragedie, sa San Antonio-ordfører Ron Nirenberg.

Ikke den første hendelsen

Migranter har flere ganger mistet livet på lignende måter, viser en liste The New York Times har satt sammen.

I 2003 ble 17 migranter, inkludert en sju år gammel gutt, funnet i en overopphetet trailer i Victoria, sør i Texas. De hadde forsøkt å slå hull i lastebilen så de kunne få luft.

I 2012 ble 15 migranter drept da en bil de satt i kræsjet i to trær.

Ti døde i San Antonio i 2017, etter at rundt 200 migranter var stuet sammen i en trailer . De fikk ikke vann, frisk luft eller mat på timevis.

En SUV fylt med papirløse migranter kræsjet sør i Texas i 2019. Seks døde.

I mars i fjor døde 13 migranter da en stappfull bil kræsjet i en traktor med henger.

I august i fjor døde ti personer, og 20 ble skadet, da en bil kræsjet sør i Texas.

Politi på stedet der traileren ble funnet.

Politisk mynt

Det tok ikke mange timene før det ble slått politisk mynt på hendelsen.

– Disse dødsfallene må legges på Biden, skrev guvernør Greg Abbott fra det republikanske partiet på Twitter.

Han mener det skyldes Bidens «dødelige politikk med åpne grenser». Abbott står foran et valg der han skal forsøke å bli valgt til sin tredje periode som guvernør i Texas.

Abbotts motkandidat i guvernørkampen, demokraten Beto O’Rourke, kaller hendelsen knusende. Han tar til orde for å stoppe menneskehandelen og i stedet lage systemer som sikrer lovlig migrasjon.

– Våre tanker går ut til familiene til de som mistet livet i San Antonio i dag. Vi trenger umiddelbar handling, skrev O’Rourke.

President Joe Biden har foreløpig ikke uttalt seg om hendelsen.