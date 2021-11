De betaler 30.000 for plass i en slik gummibåt. Uten å vite om den holder hele veien over.

27 mennesker druknet i Den engelske kanal onsdag. På land er teltleirene fulle av flyktninger klare til å risikere livet i nye overfarter med skrøpelige gummijoller.

– Jeg er ikke redd for noen ting.

En 22 år gammel flyktning fra Iran snakker med nyhetsbyrået AP i den franske kystbyen Calais. Han kaller seg bare Kawa.

– Hva så om vi dør? Det er synd å si det, men vi er allerede døde. Ingen vil ha oss noe sted. Vi er ubrukelige, sier han til AP.

Det er bare noen dager siden 27 mennesker druknet i farvannet utenfor Calais i et forsøk på å komme over til Storbritannia. En oppblåsbar gummibåt gikk ned med 17 menn, syv kvinner og tre barn om bord.

Ulykken har skapt diplomatisk krise mellom Frankrike og Storbritannia og opphetet debatt om hva som skal til for å stoppe de dødelige smuglerrutene over Den engelske kanal.

Uhygieniske forhold

Ulykken har ikke stoppet folk i teltleirene i Calais som forsøker å ta seg over kanalen. Teltleirene inne på land er fulle av søppel, råtten mat, skittent kjøkkenutstyr – og desperate mennesker som vil videre fra denne tilværelsen.

En gruppe kurdiske flyktninger har slått seg til ved en jernbanelinje som ikke er i bruk, i nærheten av Calais og Dunkirk.

De huker seg sammen under hettejakker og provisoriske telt i regnværet mens temperaturen nærmer seg frysepunktet. Folk veier muligheten for et bedre liv opp mot risikoen for å drukne under overfarten.

– Alle er redde. Men alle her – de dør litt, hver dag, sier en som kaller seg Ari, til AP.

Hjemme i Irak var han fysikklærer, forteller han, men han mistet jobben. Nå venter han på sjansen til å komme seg over til Storbritannia. Reisen har gått via Hviterussland, Polen, Tyskland og videre til den franske kysten. Målet er Bournemouth. Der har han familie.

Kjøkkenfasilitetene er nærmest ikke-eksisterende for flyktninger som venter på muligheten til å komme videre fra den franske kysten.

Sterk økning i flyktningtrafikken på kanalen

Kysten utenfor Calais har lenge vært utgangspunktet for flyktninger som ønsker å komme seg til Storbritannia. Men i år har noe skjedd. Det har vært en voldsom økning i trafikken over kanalen. Mer enn 23.000 mennesker har ankommet Storbritannia i småbåter så langt i år. Det er en markant økning fra 8500 i fjor og 300 i 2018, ifølge tall fra det britiske parlamentet, gjengitt av AP.

I tillegg er titusener hindret av fransk politi i forsøket på å sette ut fra land.

Begrensninger i fly- og skipstrafikk etter pandemien kan være en årsak til økningen. I tillegg er grensepasseringer blitt mer kompliserte etter Brexit. Times of India beskriver det i en reportasje som en gullalder for organiserte kriminelle som frakter folk over. Smuglerne forserer 33 kilometer farvann, ofte tett trafikkert av lasteskip, og tjener millioner på trafikken.

I en rekke provisoriske teltleirer venter flyktninger på sin sjanse til å krysse Den engelske kanal. Det til tross for nyheten om 27 døde etter drukningsulykken onsdag.

Men drukningsulykken denne uken har gjort det vanskeligere å krysse kanalen. Selv om britene har kritisert Frankrike for ikke å gjøre nok, mener migrantene at politiaktiviteten har økt i dagene etter drukningstragedien. Derfor er det mange i leirene rundt Calais som nå avventer situasjonen før de prøver seg på ny.

Dårlig vær har det også vært.

Kort reise, høy pris

Bakmenn i smuglernettverkene som frakter folk over, tjener store summer på trafikken. Smuglere krever rundt 2500 pund for en plass i en slik jolle. Det tilsvarer over 30.000 norske kroner.

Prisene har gått ned i takt med at trafikken har økt, ifølge BBC. I fjor kunne prisen pr. person ligge på opp mot 46.000 kroner. Nå tar smuglere unna for økende flyktningtrafikk ved å fylle oppblåsbare båter til randen.

Over 100 mistenkte menneskesmuglere er arrestert av fransk og britisk politi i høst, ifølge BBC, men overfartene fortsetter.

En ung jente leker med dukken sin i en av flyktningleirene nordvest i Frankrike.

EU setter inn fly for å overvåke kanalen

Søndag møttes innenriksministrene fra Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia for å diskutere tiltak. Toppmøtet i Calais foregikk uten britisk representasjon. Dette skyldes den diplomatiske feiden utløst av statsminister Boris Johnsons åpne brev til Frankrikes president Emmanuel Macron. Det ble lagt ut på Twitter denne uken. Der ba Johnson om at Frankrike skulle hente tilbake migranter som tar seg over Kanalen til Storbritannia.

Utspillet førte til at den britiske innenriksministeren Priti Patels invitasjon til toppmøtet i Calais ble trukket tilbake.

Etter møtet søndag ble det klart at EUs grensebyrå Frontex fra 1. desember skal bistå i å overvåke kystlinjen langs Den engelske kanal. Slik skal de forsøke å stanse migranter i å ta seg over til Storbritannia. Et Frontex-fly skal patruljere hele døgnet over et område som strekker seg fra Frankrike til Nederland, opplyser den franske innenriksministeren Gérald Darmanin søndag kveld, ifølge NTB.

Etter søndagens møte sa Darmanin at Frankrike «ønsker å jobbe med våre britiske venner» for å finne en løsning på migrantkrisen.

Den britiske innenriksministeren Priti Patel har tidligere advart mot at mangel på samarbeid med Europa kan føre til enda verre tragedier i vinter.