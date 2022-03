Dette skjedde på krigens 33. dag

Ukraina og Russland er klar for de første fredssamtalene på flere uker. Den russiske oligarken Roman Abramovitsj skal ha fått symptomer på forgiftning under et tidligere forhandlingsmøte.

Det er mistanke om at den russiske oligarken Roman Abramovitsj er blitt utsatt for forgiftning fra russiske myndigheter.

51 minutter siden

1. Ny runde med fredsforhandlinger.

Ukraina og Russland møtes til nye samtaler i Istanbul denne uken. Partene har ikke møtt hverandre på flere uker. Samtalene begynner tirsdag morgen. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har i forkant signalisert vilje til å finne kompromisser.

Før den nye runden med fredssamtaler denne uken har Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, signalisert kompromissvilje. Både når det gjelder utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk og Russlands krav om ukrainsk nøytralitet.

2. WSJ: Mistenker forgiftning av Abramovitsj

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj skal ha fått symptomer på forgiftning etter et fredsforhandlingsmøte. Det skriver The Wall Street Journal.

Nettstedet Bellingcat skriver at de kan bekrefte at tre delegater fikk symptomer etter et møte 3. og 4. mars.

Én av dem skal være Abramovitsj. Han, og minst to høytstående medlemmer av den ukrainske delegasjonen fikk blant annet røde og rennende øyne. De skal også ha opplevd at hud flasset av i ansiktet og på hendene.

Formen til både Abramovitsj og de ukrainske forhandlerne er siden bedret, og livet deres er ikke i fare, heter det fra WSJs kilder.

Kildene mistenker at personer tilknyttet russiske myndigheter står bak. En person i Abramovitsjs krets sier at det ikke er klart hvem som står bak.

Byen Irpin har vært utsatt for gjentatte russiske angrep. Nå skal ukrainske styrker ha fått kontroll over byen igjen, ifølge uverifiserte opplysninger. Bildet fra lørdag viser en politikvinne overveldet av følelser etter å ha trøstet eldre som ble evakuert fra byen.

3. Reuters: Ukrainske styrker har kontroll over Irpin

Ordføreren i byen sier ukrainske styrker tok full kontroll over byen mandag.

– Vi har gode nyheter i dag. Irpin er blitt frigjort. Det sier ordfører Oleksandr Markusjyn i et videoopptak på meldingstjenesten Telegram.

Det melder Reuters. Nyhetsbyrået understreker at de ikke har fått verifisert informasjonen.

Byen ligger 25 kilometer fra hovedstaden Kyiv. Den har i flere uker vært utsatt for harde russisk angrep.

4. Kommer ikke inn i Mariupol

Røde Kors får fortsatt ikke levert nødhjelp til Mariupol. Det sier en talsperson til BBC.

Årsaken er at de ikke har fått garanti fra Russland og Ukraina om sikker passasje. Ordfører Vadym Bojtsjenko sier 160.000 sivile er igjen i den beleirede havnebyen. Byen er den som er blitt hardest rammet av russiske angrep. Mandag ville ikke ukrainske myndigheter åpne noen humanitære korridorer. Årsaken er det de omtaler som russiske provokasjoner.

5. Skoler i Kyiv gjenåpnes som hjemmeskole

Skoleelever i Kyiv skal få undervisning igjen mandag. Men den vil bli gitt digitalt. Det skriver byens ordfører Vitalij Klitsjko på meldingstjenesten Telegram.

Han sier undervisningen skal være mer tilpasset den situasjonen i landet. Det vil bli brukt ulike undervisningsplattformer for elevene.

6. Russland vurderer innreiseforbud for flere land

Russland planlegger innreiserestriksjoner for besøkende fra «ikke-vennligsinnede land». Det sier utenriksminister Sergej Lavrov.

Dette kan bli aktuelt for besøkende fra USA, EU og Storbritannia, sier Lavrov.

7. EU bistår etterforskning av krigsforbrytelser

Polen, Litauen og Ukraina jobber med å etterforske krigsforbrytelser i Ukraina. De får nå hjelp fra EUs juridiske etat Eurojust.

Polske myndigheter sier de har sikret seg vitnebeskrivelser fra 300 flyktninger fra Ukraina.

Russland anklages for å ha begått krigsforbrytelser i Ukraina. De er blant annet anklaget for å angripe sivile og bruke ulovlige våpen.

8. G7-landene nekter å betale for russisk gass i rubler

G7-landene avviser president Vladimir Putins krav om å få betalt for russisk gass i rubler.

Det vedtok energiministrene i de syv største industrilandene i et videomøte mandag. De kaller det russiske kravet et avtalebrudd.