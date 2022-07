Verden Filippinene Mannen hennes tryglet politimennene om å la ham få leve. Så skjøt de ham i hodet mens datteren så på. MANILA (Aftenposten): Da Filippinenes president gikk til krig mot narkotika, ble titusenvis av fattige innbyggere fritt vilt for politiet.

Kristoffer Rønneberg Korrespondent i Asia

19 minutter siden

Christine de Juan (17) husker alle detaljene fra øyeblikkene før det skjedde. Så kom det et smell fra politimannens pistol, litt som om noen poppet en ballong.

Og så husker hun ingenting.

Hun var 11 år gammel den kvelden. Det begynte med et maskert ansikt i vinduet. Et glimt av en pistol. Og så ble døren brutt ned. Fire menn i mørke uniformer stormet inn og dro med seg barna ut i bakgaten. Christine klarte å klamre seg fast til faren sin. Han viftet med et hvitt ark.

– Se her! Det viser at jeg er nykter! Arrester meg hvis dere vil, men ikke skyt meg. Ikke skyt meg, husker hun at faren sa til politifolkene.

Så ble også hun dratt vekk av en stor politimann. Men ikke lenger enn til døråpningen, der hun kunne se hva som skjedde etterpå i stuen. Og det hun så, var at faren satt på knærne foran familiens blå sofa.