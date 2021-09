Hun er en av Kinas største og rikeste filmstjerner. Nå er hun visket vekk fra internett.

Hva bør unge bry seg mest om? Folket og moderlandet, mener Kinas leder Xi Jinping.

Zhao Wei (45), også kalt Vicky Zhao, er blant Kinas mest populære skuespillere, men det er blitt vrient å søke opp filmene hennes i Kina.

Søndag antydet et bilde på Instagram at Zhao Wei (45) var hjemme hos mor og far i Beijing. I dagene før hadde flere medier meldt om at filmstjernen skulle ha rømt til sin vingård i Bordeaux. Der har hun eid Chateau Monlot i Saint-Emilion i nesten ti år.

Bildet fra Beijing ble borte etter en time. Dermed fortsatte rykteflommen om den kinesiske superkjendisen. Den siste ukene er hun nærmest blitt visket vekk fra nettet i Kina. Man kan ikke lenger søke henne opp og finne filmer og programmer med henne.