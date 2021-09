Brasil har tatt fyr etter historisk tørke. 28.000 skogbranner i Amazonas i august.

Skogbranner herjer. Avskogingen øker. Brasils president avviser kritikken.

Brannmenn går inn i et avskoget område av regnskogen i Apui I Brasil. Regnskogen blir stadig mindre.

9. sep. 2021 21:50 Sist oppdatert nå nettopp

I august ble det registrert 28.060 skogbranner i verdens største regnskog. Det viser data fra brasilianske myndigheter. Antallet er godt over det årlige snittet. Det skriver Reuters.

Avskogingen i Amazonas har økt de siste årene. Det skjer etter et enormt antall skogbranner. Men den store trusselen er at regnskogen blir ryddet.

Avskoging og skogbranner har økt kraftig under Jair Bolsonaros periode som president. Det viser brasiliansk satellittovervåking av regnskogen.

10.476 kvadratkilometer skog gikk tapt i Amazonas i løpet det siste året, ifølge organisasjonen WWF.

Bolsonaro har fått kritikk for å ha oppmuntret til utvidelse av landbruksområder. Det går på bekostning av regnskogen. Presidenten har avvist kritikken.

– Vi er ofre for en brutal desinformasjons-kampanje om Amazonas og de brasilianske våtmarkene, sa Bolsonaro i en tale til FNs hovedforsamling i fjor. Men han gikk ikke nærmere inn på hva han mente var desinformasjon om Amazonas.

Forskningsinstituttet Imazon mener utviklingen bare fortsetter. De påpeker at det siste året har vært det verste når det gjelder avskoging og skogbrann.

Regnskog på størrelse med store norske fylker er blitt borte i løpet årets første sju måneder. Her fra brann i området Apui.

Branner utløst med vilje

Brasil har verdens største regnskog. Landet har også verdens største tropiske våtmarksområde, kalt Pantanal. Branner har skapt store ødeleggelser her de to siste årene. Samtidig dekker vann nå bare en fjerdedel av området det gjorde for 30 år siden.

– Da vi fikk de første resultatene, tenkte vi at det måtte være noe feil med formlene, sa Cassio Bernardino i WWF da forskningen ble kjent i september.

Ifølge WWF vil mesteparten av skogen som ødelegges i verden i 2030, være tropisk skog. Trusler mot regnskogen er spesielt rydding av landbruksarealer til kjøttproduksjon, og dyrking av soya og palmeolje.

Tidligere i år har Brasil vært rammet av sin verste tørke på nesten 100 år. Selv om det var flom i deler av Amazonas, har tørken skapt bekymring for skogbrannsesongen.

Etterforskning har vist at en del branner er utløst med vilje. Labrea, i de sørlige delene av Amazonas, er kommunen med flest skogbranner i år. Der er nylig regnskog blitt til beitemark for kuer.

Urfolkaktivister kjemper samtidig for å bevare regnskogen i Brasil. Men kampen har alvorlige følger. Ifølge en rapport fra den katolske organisasjonen Adveniat ble i snitt en aktivist drept daglig det siste året.

Bildet viser hvordan grensen mellom landbruksområder og regnskog ser ut i Belterra i Brasil. Bildet er fra 2019.

Kan få store konsekvenser

Regnskogen absorberer og lagrer store mengder karbondioksid. Den er derfor regnet som et viktig forsvar mot klimaforandringene i verden. Regnskogfondet skriver at nesten halvparten av Amazonas allerede er gått tapt.

– Hvis vi mister Amazonas, mister vi et av de største karbonreservoarene på denne planeten, sier Dirk Embert.

Han er Sør-Amerika-ekserpert ved WWF Tyskland.