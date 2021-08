USA har gjennomført droneangrep mot IS-K

En «IS-planlegger» skal være drept, opplyser amerikanske myndigheter.

Torsdag lovet USAs president Joe Biden hevn for terrorangrepet på flyplassen i Kabul.

10 minutter siden

På torsdag fant et terrorangrep sted i området rundt Kabuls flyplass i Afghanistan. To bomber gikk av. Minst 175 afghanere ble drept, ifølge afghanske helsemyndigheter, i tillegg til 13 amerikanske soldater.

Det var det mest fatale angrepet for USAs tropper siden 2011. Terrorgruppen IS-K sa at de sto bak angrepet. Få timer etterpå lovet USAs president Joe Biden at angrepet skulle hevnes.

– Vi vil ikke tilgi. Vi vil ikke glemme. Vi skal finne dere, og dette skal dere få betale for, sa Biden under en pressekonferanse.

Natt til lørdag startet hevntokten.

Drepte IS-planlegger

Da gjennomførte USA et droneangrep i Nangarhar provinsen, opplyser Pentagon-talsmann Bill Urban.

– De første tegnene tyder på at vi drepte målet, sier han.

Målet var et medlem av IS-K. Personen skal ha jobbet med å planlegge angrep, ifølge en amerikansk tjenestemann Reuters har snakket med. Det er så langt uvisst om personen var en av gjerningsmennene bak torsdagens terrorangrep.

Dronen var fjernstyrt og lettet fra et sted i Midtøsten før den ble navigert til Nangahar. Der angrep den IS-planleggeren mens vedkommende var i en bil med en annen person. Begge antas å ha blitt drept.

Terrorgruppen IS har vært i Afghanistan siden 2015 og er bitre fiender av Taliban, som tok makten i landet for to uker siden.

Pentagon sier det ikke er tegn på at sivile ble drept i droneangrepet.

Fakta Bakgrunn: Situasjonen i Afghanistan Taliban har overtatt makten i Afghanistan etter at den ekstreme islamistiske gruppen inntok hovedstaden Kabul søndag 15. august. Regjeringens sikkerhetsstyrker ga seg uten kamp, og president Ashraf Ghani og store deler av regjeringen forlot landet.

USA og Nato hadde besluttet å trekke sine styrker ut av landet innen 11. september etter 20 års krig mot Taliban.

USA, Norge og andre vestlige land jobber på spreng med å evakuere sine borgere og lokalt ansatte fra landet.

Det har vært kaotiske tilstander ved flyplassen i Kabul, der titusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg ut av landet. Flere personer er blitt drept i trengselen, og torsdag ble mange drept i et bombeangrep utenfor flyplassmurene.

Amerikanske styrker kontrollerer den militære delen av flyplassen, mens Taliban-soldater vokter områdene utenfor. Den sivile delen av flyplassen har vært stengt.

Vestlige land jobber nå mot klokken for å få evakuert alle sine borgere og afghanere som har jobbet for dem. Taliban vil ikke utsette fristen for evakueringen, som er satt til 31. august. Vis mer

Flyplassen evakueres

Fredag formiddag advarte Pentagon om fare for et nytt terrorangrep.

I morgentimene på lørdag sendte amerikanske myndigheter ut et varsel til sine innbyggere som var på Kabuls flyplass. Alle ble bedt om å umiddelbart trekke seg unna flyplassens porter.

Samtidig renner tiden ut for å evakuere de siste innbyggerne fra Afghanistan. 31. august er siste frist for allierte styrker til å få ut afghanere og egne borgere. En rekke land har allerede stanset arbeidet, som følge av sikkerhetssituasjonen på flyplassen. Blant annet Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige, Sveits og Danmark.

USA holder fremdeles på.

De siste to ukene er minst 111.000 mennesker evakuert fra Afghanistan, ifølge Pentagon.