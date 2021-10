Joe Biden vil ha norskamerikaner i toppjobb. Nå er den omstridte politisjefen grillet i Senatet.

Politimesteren vakte oppsikt da han gikk med Black lives matter-plakat. Nå ligger det an til at norskættede Chris Magnus blir USAs nye grensesjef.

Norskættede Chris Magnus måtte tirsdag svare på spørsmål i en senatskomité. Han er kandidat til å bli toll- og grensesjef i USA.

20. okt. 2021 18:29 Sist oppdatert nå nettopp

Hva i all verden er det du tenker på? Det spør Chris Magnus’ venner ham om for tiden. Hvorfor vil han stille seg selv midt i et av USAs bitreste politiske minefelt?

Politimesteren i Tucson er nemlig president Joe Bidens kandidat til å bli USAs grensesjef. Blir han godkjent, skal Magnus lede U.S. Customs and Border Protection (CBP). Landets toll- og grenseetat har over 60.000 ansatte og et budsjett på 150 milliarder kroner.