Ukrainsk energiselskap: Tsjernobyl-anlegget har mistet strømmen

Atomkraftverket i Tsjernobyl og lagringsanlegget for atomavfall er uten strøm på grunn av kamphandlinger i området, melder ukrainske myndigheter. Det kan gi økt risiko for radioaktiv stråling.

Det spesialkonstruerte overbygget over den ødelagte reaktoren ved Tsjernobyl-kraftverket.

9. mars 2022 07:03 Sist oppdatert 15 minutter siden

Rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter har vært på jobb i det nedlagte kjernekraftverket i nesten to uker uten stans fordi det ikke har latt seg gjøre å sende inn nye skift etter at russiske styrker tok kontrollen over anlegget. Dette skjedde etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar.

De ansatte har mat og vann, men situasjonen deres forverres, ifølge IAEA.

Tsjernobyl-kraftverket har ikke hatt ordinær kraftproduksjon på over 20 år, men det trenger daglig drift og tilsyn for å ivareta radioaktivt materiale.

Onsdag formiddag ble det klart at anlegget ikke har strømforsyning. Dette trengs blant annet for å drive pumpene som kjøler ned det radioaktive avfallet på anlegget.

– Som følge av fiendlige kamphandlinger fra russiske okkupanter er det kjernefysiske anlegget i Tsjernobyl nå frakoblet strømnettet. Det betyr at anlegget ikke har strømforsynling. Kamphandlingene pågår, noe som gjør at det ikke er mulig å gjenopprette strømforsyningen, skriver det statseide energiselskapet Ukrenergo på Facebook.

Det statlige foretaket Energoatom, som driver alle landets atomkraftverk, melder at situasjonen øker risikoen for radioaktive utslipp på grunn av den manglende kjølingen.

En by i området er også uten strøm.

Arkivfoto fra mars 2016 som viser en arbeider sjekke radioaktivt nivå i beholdere med atomavfall i Tsjernobyl.

IATA mistet kontakt med overvåkingsutstyr

I tillegg har ikke IAEA lenger kontakt med overvåkingsutstyr i anlegget. Slikt utstyr gjør det mulig for IAEA å vite at alt kjernefysisk materiale er på plass.

– Jeg er dypt bekymret over den vanskelige og stressende situasjonen som de ansatte står overfor, og den potensielle risikoen det utgjør for kjernefysisk sikkerhet, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.

Tsjernobyl-kraftverket ligger like sør for grensen mot Hviterussland, omtrent 120 kilometer nord for hovedstaden Kyiv.

IAEA viser til opplysninger fra den ukrainske reguleringsmyndigheten med ansvar for landets atomkraftverk. Det haster med å få avløsning og få et nytt skift på plass, ifølge reguleringsmyndigheten.

Anlegget er omringet av russiske soldater, ifølge BBC. En slektning av en av de ansatte sier til den britiske kringkasteren at russerne ikke kan garantere sikkerheten til ansatte på vei til og fra kraftverket.

Tsjernobyl-kraftverket var åsted for tidenes verste atomulykke i april 1986. Det er fortsatt oppbevart radioaktivt materiale i anlegget. Ulykken i 1986 skjedde da det ble gjennomført en beredskapstest for utfall av strømtilførsel til anlegget.