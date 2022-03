Foreløpig ingen oljeboikott. Russerne spår skyhøy oljepris om det skjer.

Vestlige ledere varslet mandag ytterligere straffetiltak mot Russland. Så langt er det ikke tatt noen avgjørelse om å stanse import av russisk olje og gass.

Vestlige ledere drøfter handelsboikott av russisk olje og gass. Putins visestatsminister har kommet med kraftige advarsler.

7. mars 2022 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

En handelsboikott av russisk olje vil få katastrofale konsekvenser for det globale oljemarkedet. Det sier Russlands visestatsminister Aleksandr Novak.

– Prisveksten vil bli uforutsigbar – mer enn 300 dollar fatet, om ikke mer, sa Novak til russiske nyhetsbyråer mandag.

Litt senere uttalte han til statlig russisk TV at Russland truer med å stanse gassleveransene gjennom Nord Stream 1-rørledningen. Gassledningen går langs bunnen av Østersjøen fra Russland til Tyskland.

På grunn av Ukraina-invasjonen har regjeringen i Tyskland stanset prosessen med å godkjenne rørledningen Nord Stream 2. Den skal frakte mer russisk gass til Europa.

Ukraina ber om boikott

Russland er allerede ilagt svært strenge økonomiske sanksjoner etter invasjonen av Ukraina. Lederne i USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia varslet mandag ytterligere tiltak.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret allierte til blant annet å boikotte Russlands lønnsomme olje- og gassnæring. Så langt er det ikke fattet noen beslutninger om dette.

Ikke tatt standpunkt til oljeboikott

USAs president Joe Biden hadde et nytt digitalt møte med de tre europeiske lederne mandag. Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Olaf Scholz og Storbritannias statsminister Boris Johnson ba på ny Russland om å trekke seg ut av Ukraina.

De bekreftet at de er fast bestemt på å «fortsette å øke kostnadene for Russland for dets uprovoserte og urettmessige invasjon av Ukraina», opplyser Det hvite hus.

Men pressesekretæren i Det hvite hus opplyser at «ingen beslutning» foreløpig er tatt om handelsboikott av russisk olje.

Tyskerne har satt ned foten

Så langt har det imidlertid vært klart tale fra Tyskland om ikke å gå inn for noen handelsboikott. Den tyske kansleren Olaf Scholz uttalte i en pressemelding mandag at det ikke kommer på tale å stanse gassimporten fra Russland. Han understreket at Europa bevisst hadde latt være å ta med energiforsyninger fra Russland i sanksjonene. Årsaken er at Europas tilgang på energi til varme, transport og elektrisitet for øyeblikket ikke kan sikres på noen annen måte.

Han mente importen er av «vesentlig betydning» for dagliglivet til innbyggerne og til tjenester av allmenn interesse.

– Den føderale regjeringen har sammen med sine partnere innenfor og utenfor EU i flere måneder jobbet for å utvikle alternativer til russisk energi. Men det skjer ikke over natten, påpekte han.

Tyskland får anslagsvis 55 prosent av gassen og 42 prosent av oljen og kullet fra russerne.

Boris Johnson vurderer økt produksjon

Den britiske statsministeren Boris Johnson antydet mandag at britisk olje- og gassproduksjon bør økes for å redusere avhengigheten av russerne. Det skriver det Guardian.

Statsministeren sa at Storbritannia ser på muligheten for å øke produksjonen i Nordsjøen. Men kritikerne sier det vil ta tiår å øke produksjonen betydelig.

Johnsen hadde mandag besøk av den canadiske statsministeren, Justin Trudeau, og den nederlandske, Mark Rutte. Etterpå sa han at et forbud mot russisk fossil energi i høyeste grad var «på bordet». Men han var også enig med Rutte i at det ikke kunne skje umiddelbart, men måtte gjøres skrittvis og at hvert land måtte gjøre det i sitt eget tempo.

Diskusjon førte til hopp i pris

Diskusjonen om en mulig handelsboikott førte til et voldsomt hopp i oljeprisen mandag. Nordsjøoljen kostet på et tidspunkt 127 dollar fatet. Nordsjøoljen kostet på et tidspunkt 139 dollar fatet. På kvelden norsk tid var prisen 124 dollar.

De europeiske gassprisene bykset over 50 prosent til over 300 euro per megawattime, ifølge tall fra Infront som gjengis av E24.Dette er det høyeste nivået noensinne.

De stigende prisene fører til økte olje- og gassinntekter for Norge. Likevel falt også Oslo Børs mandag, i likhet med de store europeiske børsene.