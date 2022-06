FN-sjefen advarer: Kan bli global sultkatastrofe

Krigen i Ukraina kommer på toppen av klimaendringer og pandemi og kan føre til en global sultkatastrofe, sier FNs generalsekretær António Guterres.

FNs generalsekretær António Guterres sier verden kan stå overfor en global sultkatastrofe.

NTB

48 minutter siden

– Det er en reell fare for at det vil bli erklært flere sultkatastrofer i 2022, sa Guterres via video til en internasjonal konferanse om matsikkerhet i Berlin fredag.

Flere hundre millioner mennesker lider alt under matmangel, og verden kan snart komme til å stå overfor «en global sultkatastrofe uten sidestykke», sa han.

– Og 2023 kan bli enda verre, la Guterres til.

Bønder verden over sliter med høye priser på energi og kunstgjødsel, noe som vil resultere i mindre avlinger både i Asia, Afrika og Latin-Amerika, påpeker han.

Ingen er immune

– Spørsmålet om tilgang på mat i år, vil neste år kunne bli et spørsmål om global matmangel. Ingen land vil være immune mot de sosiale og økonomiske følgene av en slik katastrofe, sa Guterres.

Underernærte barn fotografert i Mogadishu i Somalia tidligere i juni.

FN forhandler nå med Russland og Ukraina for å gjøre det mulig for Ukraina å eksportere mat, blant annet via Svartehavet, og også for Russland å eksportere mat og kunstgjødsel uten restriksjoner, opplyste han.

Guterres oppfordrer blant annet til gjeldslette for å hindre økonomisk kollaps i fattige land. Han ber også om støtte til private selskap for å bidra til å stabilisere matforsyningen i verden.

Tsunami

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock var vert for fredagens møte om matsikkerhet i Berlin. Hun avviser helt Moskvas påstand om at det er de vestlige sanksjonene mot Russland som følge av krigen i Ukraina som er årsak til matmangelen.

– Russland eksporterte like mye hvete i mai og juni i år, som det landet gjorde i de samme to månedene i fjor, sa Baerbock.

I likhet med Guterres understreker hun at det er flere faktorer som bidrar til at stadig flere mennesker i verden sulter.

– Men det var Russlands angrepskrig mot Ukraina som gjorde denne bølgen om til en tsunami, sa Baerbock.