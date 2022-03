Dette skjedde på krigens 16. dag

En frivillig i det ukrainske heimevernet undersøker skadene etter at et russisk angrep på et bilvaskeanlegg i Baryshivka, øst for Kyiv, fredag.

Flere ukrainske byer blir nå angrepet. Lokale myndigheter sier fredag morgen at Russland har bombet områder i byene Lviv, Lutsk og Ivano-Frankivsk i Vest-Ukraina. Russland bekrefter angrep mot de to sistnevnte byene.

Forstedene nordvest for hovedstaden Kyiv har opplevd tunge bombardementer i dagevis. Nå nærmer russiske panservogner seg også forstedene i nordøst. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Invasjonen har forårsaket ødeleggelser for 119 milliarder dollar, hevder ukrainske myndigheter.

1. Stadig flere på flukt

Mer enn 2,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet. Det opplyser FN-organet for migrasjon (IOM) på Twitter.

– Det inkluderer 116.000 personer fra tredjeland, skriver FN-organisasjonen. I tillegg er mange internt fordrevet. Det anslås at dette kan dreie seg om 1,85 millioner.

I Norge fikk ukrainere fredag midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge. Det skjedde etter statsråd. Etter å ha blitt tatt imot på mottakssentre og registrert, skal de bosettes. Kommunene melder så langt at de har kapasitet til å bosette om lag 22.000 flyktninger i år. Det opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) i en pressemelding.

Dette bildet viser flyktninger som har kommet til Krakow i Polen.

2. Russlands militærkolonne beveger seg mot Kyiv

Ferske satellittbilder viser at det er bevegelser i den svært lange militærkolonnen utenfor Kyiv. Den har lenge stått svært stille. Det er blitt tolket i retning av at Russlands krigsmaskineri sliter. Bevegelsene kan være dårlig nytt for folk i Kyiv. Militære eksperter tror bevegelsene i kolonnen, som er rundt seks mil lang, tyder på at slaget om Kyiv nærmer seg. I kolonnen er det hundrevis, kanskje tusenvis, av stridsvogner og andre militære kjøretøyer.

– De neste dagene er det all grunn til å forvente et heftig bombardement og en gradvis fremrykning, sier forsker Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen til Aftenposten.

3. Spår dyrere mat på grunn av krigen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer landets bønder til å fortsette å drifte gårdene sine for å forsøke å unngå at det oppstår kornmangel.

– I hele landet, denne våren – som hver vår – må vi så overalt, så mye som mulig, sa han i en videomelding fredag.

– Alt avhenger av mennesker og situasjoner. For dette handler om livet, sa han. Ukraina omtales som Europas kornkammer. Landet er verdens femte største leverandør av hvete. Det er også verdensledende innen eksport av solsikkeolje. Landet har allerede innført forbud mot eksport av bl.a. rug, bygg, bokhvete, hirse.

Endringer i Ukrainas landbrukseksport kan påvirke priser over hele verden. FN-organisasjonen for ernæring og landbruk (FAO) anslår at krigen kan drive opp prisene på matvarer og drivstoff med 8 til 20 prosent.

4. Forbud mot å importere vodka og russisk kaviar til USA

USA fratar Russland statusen som foretrukket handelspartner. Det opplyste president Joe Biden fredag. De praktiske konsekvensene av dette bli innføring av toll på varer som importeres.

Samtidig kunngjorde Biden at USA innfører forbud mot import av flere russiske varer: blant annet vodka, diamanter og sjømat.

Det ventes at EU og G7 kommer til å gjøre det samme.

Tiltakene øker det økonomiske presset på Russland og kommer i tillegg til en rekke andre omfattende sanksjoner.

5. Finsk statsminister i samtale med Putin

Finlands president Sauli Niinistö tok opp de menneskelige lidelsene i Ukraina da han snakket med Russlands president Vladimir Putin fredag.

Niinistö fremhevet den forverrede katastrofen i Ukraina og de menneskelige lidelsene som sterkt påvirker den vestlige opinionen. Han understreket behovet for en umiddelbar våpenhvile og for sikker evakuering av sivile langs humanitære korridorer.

I tillegg tok presidenten ifølge en kort uttalelse også opp sikkerheten til atomkraftverk i Ukraina.