Mange menn i stridsdyktig alder har rømt fra Ukraina. De forteller om lettelse og skam.

CHISINAU, MOLDOVA (The Washington Post): Noen ukrainske menn forlater landet selv om de er i stridsdyktig alder. – Jeg føler meg ikke som en forræder, sier en.

Dmytro Alekseev fikk passere grensen fra Ukraina til Moldova fordi han hadde legeattest på en hodeskade han fikk som barn.

Chico Harlan The Washington Post

19. mars 2022 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Han kjørte de siste kilometerne mot Ukrainas grense. Stålsatte seg for tanken på at det kanskje var de siste minuttene med familien. Dmytro Alekseev (34) fortalte sine to barn at vaktene kanskje ikke ville slippe ham ut av landet.

Datteren på 12 år sa hun ikke ville bli skilt fra faren. Alekseev klarte nesten ikke si et eneste ord før grenseposten. Der ga han en legeattest til vakten om en hodeskade han fikk som barn. Den ukrainske vakten så på dokumentet.