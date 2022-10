Masseskyting nord i Thailand

Minst 34 mennesker er drept i det som omtales som en masseskyting nord i landet, ifølge politiet. De fleste ofrene er barn.

6. okt. 2022 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Ifølge den thailandske nettavisen Khaosod arrow-outward-link fant skytingen sted i en barnehage i Na Klang.

– Det var 22 barn blant de drepte, sier politisjefen i Nong Bua Lam Phu-provinsen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge thailandske medier skal gjerningspersonen ha stormet inn i barnehagen med skytevåpen og kniv, før han flyktet fra stedet i en bil.

Gjerningmannen tok senere tok sitt eget liv, opplyser thailandsk politi. Han hadde da også drept sin egen familie. Den mistenkte skal vært en tidligere polititjenestemann. Motivet er ukjent.

Reuters skriver at Thailand har et stort antall våpen pr. innbygger, men at masseskytinger likevel er relativt uvanlige.

I 2020 ble 29 mennesker drept da en soldat angrep mennesker på fire ulike steder. Bakgrunnen var misnøye med en eiendomshandel.