Minst 24 barn drept i angrep på barnehage nord i Thailand

En tidligere politimann har drept minst 24 barn og 10 voksne i et angrep som startet i en barnehage nordøst i Thailand, ifølge myndighetene.

Politiet går inn i barnehagen der angrepet skjedde i Nongbua Lamphu nordøst i Thailand torsdag

6. okt. 2022 09:51 Sist oppdatert nå nettopp

Den væpnede gjerningsmannen gikk inn i barnehagen i Na Klang i Nongbua Lamphu-distriktet i 12.30-tiden torsdag ettermiddag.

19 gutter, tre jenter og to voksne ble drept inne i bygningen før mannen flyktet fra stedet, ifølge en uttalelse fra thailandsk politi.

Gjerningsmannen avfyrte skudd fra bilen sin, før han ifølge politiet kjørte hjem og drepte sin kone og sin egen sønn. Deretter skal han ha tatt sitt eget liv.

Bilder og videoer fra åstedet er publisert på nett. De viser sovematter som ligger strødd utover et rom i barnehagen. Gulvet er tilsølt av blod, mens veggene er prydet med alfabet-tegninger og andre fargerike bilder.

Skal ha brukt kniv

I videoen høres lyden av skrik fra fortvilte familiemedlemmer utenfor barnehagen. Ambulanser står klare mens politi og helsepersonell går inn i barnehagens uteområdet.

Ifølge thailandske medier brukte gjerningsmannen også kniver i angrepet. Etter at han flyktet fra stedet, fortsatte han å skyte fra bilen sin, og flere personer ble truffet, opplyser politiets generalmajor Paisal Luesomboon til nyhetsbyrået AP.

Politiet forteller at to av barna og ti av de voksne ble drept utenfor barnehagen, inkludert gjerningsmannen og hans familie.

Statsminister kondolerer

Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha har gitt landets nasjonale politisjef ordre om å gjennomføre en umiddelbar etterforskning av hendelsen.

– Når det gjelder denne grufulle hendelsen, vil jeg uttrykke min dypeste sorg og kondolanser til de døde og såredes familier, skriver Prayut på sin Facebook-side.

Reuters skriver at Thailand har et stort antall våpen pr. innbygger, men at masseskytinger likevel er relativt uvanlige.

I 2020 ble 29 mennesker drept da en soldat angrep mennesker på fire ulike steder. Bakgrunnen var misnøye med en eiendomshandel.