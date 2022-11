Zelenskyj besøkte det frigjorte Kherson: – Vi kommer til hele landet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte mandag byen Kherson for første gang siden frigjøringen. Samtidig jobber myndighetene med å gjenopprette kritiske funksjoner i regionen.

Tre dager etter at russiske soldater trakk seg ut av byen kom president Volodymyr Zelenskyj på overraskelsesbesøk.

– Steg for steg kommer vi til hele landet vårt, sa presidenten til en forsamling av hundrevis av mennesker, ifølge The New York Times. arrow-outward-link

Zelenskyj ankom byen tre dager etter at russerne trakk sine 30.000 soldater ut av byen og til den andre siden av elven Dnipro.

Samme dag begynte ukrainske styrker å innta byen for første gang siden den russiske okkupasjonen begynte i mars.

Lørdag runget den ukrainske nasjonalsangen gjennom byens sentrum.

Under besøket sitt i byen mandag snakket Zelenskyj med ukrainske soldater. Han sa at Ukraina rykker framover og er klar for fred, ifølge BBC arrow-outward-link .

Eksperter har omtalt tilbaketrekkingen som et av de største nederlagene for den russiske hæren så langt i Ukraina-krigen.

Lokalbefolkningen i Kherson blir lovet en retur til normalen. Det kan ta tid.

Veien tilbake til normalen

De siste dagene har ukrainerne tatt tilbake store landområder i Kherson-regionen. Over 200 byer, landsbyer og tettsteder skal være frigjort.

Lederen for provinsadministrasjonen, Jaroslav Janusjevitsj, sa i helgen at alt skal gjøres for å gjenopprette normale liv i området. Da er det fremdeles mye arbeid som må gjøres.

Russerne etterlater seg store ødeleggelser på de okkuperte områdene, ifølge ukrainske myndigheter.

– Den russiske hæren har etterlatt de samme grusomhetene i Kherson som vi har sett i andre deler av landet vårt. Etterforskere har allerede dokumentert over 400 krigsforbrytelser. Likene av døde sivile og soldater er funnet, sa Zelenskyj søndag.

Zelenskyj talte til de fremmøtte.

Gjenoppretter infrastruktur

Ukrainerne har beskrevet at russerne har ødelagt all kritisk infrastruktur i løpet av okkupasjonen. Kommunikasjonslinjer, vann- og varmeforsyning og strømproduksjonen før de trakk seg tilbake.

– Russerne har overalt samme mål. Å ydmyke folk så mye som mulig. Men vi skal gjenopprette alt. Det kan dere stole på, sa den ukrainske presidenten i helgen.

Det har vært innført portforbud mens miner ryddes bort. Russiske styrker minela store områder idet de trakk seg ut av regionen. Søndag ble en familie på fire drept da de kjørte på en landmine i regionen.

En lokal kvinne reagerer under besøket til den ukrainske presidenten mandag.

Følger neppe etter over elven

Gjenerobringen av Kherson ses på som en viktig strategisk og moralsk seier. Samtidig gjør Russland seg klar til å forsvare seg på østbredden av elven.

– Jeg tror Russland er bekymret for Krym nå, sier Dara Massicot i den amerikanske tankesmia Rand Corporation til CNN.

Både russiske og ukrainske kilder mener det er helt uaktuelt for ukrainerne å forsøkt å krysse elva Dnipro med det første.

De russiske styrkene har sprengt broene i Kherson-området. En slik kryssing vil være svært risikabel.

Det vil også være vanskelig for Ukraina å opprette trygge forsyningslinjer til eventuelle styrker på den andre siden av elva.

Den russiske tilbaketrekningen gjør det mulig for begge parter å overføre store styrker lengre nord. Nå ventes nye offensiver i Luhansk, Donetsk og Zaporizjzje fra.

– Etter å ha mistet Dnipro, kan Russland miste flere områder, sier til den uavhengige russiske militæranalytikeren Jurij Fedorov til Novaja Gazeta. arrow-outward-link

Årsaken er rekkevidden til den ukrainske missilene. Nå kan ukrainerne angripe mål helt frem til Krym.

De kan også ramme forsyningslinjene til okkuperte byer som Melitopol, Berdjansk og Mariupol.

Han anslår at den ukrainske hæren nå er i ferd med å overføre seks erfarne brigader til frontlinjene i Donbass og Zaporizjzje.

– Med store frigjorte styrker fra Kherson, kan den ukrainske hæren angripe både i nord og sør, sier Fedorov.