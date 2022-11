Qatars PR-fest er i gang. Slik lager innleide fans propaganda for fotball-VM.

Fremmedarbeidere lager VM-fest i gatene i Qatar. «Absurd» og «latterlig» er blant reaksjonene.

Her er noen av de innleide engelske fotballsupporterne i Doha i Qatar. Bildet ble tatt fredag, ni dager før mesterskapet sparkes i gang.

Fotballquiz: Hva gjør et utskjelt, undertrykkende enevelde uten fotballkultur når det skal lage folkefest under verdens største idrettsbegivenhet?

Svar: Leier inn utnyttede fremmedarbeidere fra Asia til å kle på seg England-drakt og spille sambatrommer i gatene. Halvannen uke før første spark på ballen.

«Noe helt absurd skjer i Qatar akkurat nå», skriver Ronnie Hansen, tidligere markedssjef i Danmarks fotballforbund, på Twitter arrow-outward-link .

Fest i gatene

Hansen viser til videoer der tusenvis av innleide fans danser og synger i gatene i Qatar.

Ifølge AFP arrow-outward-link er det fremmedarbeidere som får betalt for å ikle seg landslagsdrakter og lage stemning.

Du kan si mye om England-fans, men de er ikke akkurat kjent for sambatrommer:

England og sambatrommer

Qatar bruker fotball-VM for å skape et glansbilde av seg selv. Mesterskapet er tildelt gjennom korrupsjon, og det har kostet tusenvis av fremmedarbeidere livet.

Det er noe av bakteppet for at mange boikotter årets fotball-VM.

Men Qatar ønsker likevel å lage fest.

Nettstedet Qatar Life deler denne helgen en rekke videoer som skal forestille folkefesten. På videoene ser du folk med drakter fra både England, Portugal, Argentina, for å nevne noen.

– Patetisk og kunstig, sier Arve Hjelseth, førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU, til Aftenposten.

Lover å være entusiastiske

Vi kan med ganske stor sannsynlighet slå fast av mange av disse tilhengerne ikke kommer fra landet de heier på. Det er i så fall ikke første gang arrow-outward-link Qatar betaler fremmedarbeidere for å opptre som sportsfans.

En gruppe på 50 nederlendere bekrefter også å ha blitt betalt for å reise til Qatar som fans. De lover å være entusiastiske og rapportere negative kommentarer.

Landenes supportergrupper har såkalte fan-ledere. De ulike gruppene pumper ut bilder og videoer fra begivenhetene i sosiale medier.

– De bygger opp en fasade for at det skal se ut som en vanlig turnering, uten at det er det. Det blir veldig lett avslørt, sier Hjelseth.

På et Portugal-banner står det: «Qatar is a very welcoming country».

– Latterlig

Men, som Hjelseth påpeker, det er ikke uvanlig med fans som ikler seg landslagsdrakten til andre land.

– Det finnes eksempelvis nordmenn og belgiere som ikler seg Brasil-drakt under Brasil-VM og nærmest later som om de er brasilianere, sier han.

– Det er dette som videreføres. Fans kles opp for å skape en type atmosfære som minner om fotball-VM. Det er latterlig, sier han.

Hjelseth skal selv ikke se mesterskapet, sier han. Han tror all kritikken fører til at Qatar ikke lykkes i å få den positive oppmerksomheten de ønsker seg fra VM.