Gruppe ledet av britisk tenåring skal ha hacket biltjenesten Uber

Hacker-gruppen skal stå bak flere dataangrep den siste tiden. Flere av medlemmene skal være i tenårene.

En Uber-app hos en Uber-sjåfør i Oslo.

12 minutter siden

Forrige uke meldte Uber at selskapet var utsatt for et datainnbrudd. Nå mener selskapet å kunne påvise hvem som sto bak angrepet.

CNN skriver at selskapet nå peker på medlemmer av den kjente hacker-gruppen Lapsus$.

Hackerne skal ifølge Uber selv ha lykkes med å få tilgang til selskapets internkommunikasjon, og publiserte et «upassende bilde» på denne plattformen.

Britisk 16-åring ledet gruppen

De skal også ha fått tilgang til en del av selskapets interne fakturadata. De skal ikke ha fått tilgang til andre, mer sensitive data – som Uber-brukeres personopplysninger eller koden som driver Uber-appen.

I mars skrev BBC om hacker-gruppen, som kobles til Sør-Amerika. Da kom det frem at det angivelig er en britisk 16-åring som er blant lederne i hackergruppen. Han skal ha gått under navnet «White».

Tenåringen bor i Oxford med sin mor. Mediehuset oppgir at de har snakket med faren hans. Han forteller guttens Oxford-baserte familie bekymret for ham. Tenåringen er autistisk, og skal gå på spesialskole i Oxford.

– Vi skal forsøke å stoppe ham fra å bruke datamaskiner, sa faren til BBC i mars.

Han fortalte at han frem til da bare trodde sønnen spilte spill. Moren ønsket ikke å kommentere saken.

BBC skrev i mars at London-politiet arresterte sju personer tilknyttet gruppen, i alderen 16–21 år, uten å oppgi om den nevnte tenåringen var en av dem. BBC skrev at de ikke kunne oppgi navnet på tenåringen av juridiske grunner.

Søkkrik på hacking

Gutten skal ha blitt avslørt av rivaliserende hackere. Han skal angivelig ha blitt søkkrik på hackingen, ifølge BBC. Det er snakk om en sum på i overkant av 144 millioner kroner.

Den samme hacker-gruppen, med den samme lederen, knyttes også til et nylig datainnbrudd hos spillutvikleren Rockstar Games. De siste dagene har bilder, videoer og opplysninger om et kommende spill – Grand Threft Auto 6 eller GTA 6 – blitt spredt rundt omkring på internett.

Nettstedet The Gamer skriver at 16-åringen skal ha sendt bevis for at han også står bak dette datainnbruddet i en chat via det sosiale mediet Telegram. Men så slettet det igjen – etter at innbruddet ble offentlig kjent. Det er en administrator på et kjent hacker-forum som skal stå bak disse opplysningene.

Også Microsoft skal ha blitt utsatt for angrep av den samme gruppen, skriver BBC.

Uber melder selv på egne sider at de samarbeider tett med FBI og det amerikanske justisdepartementet i etterforskningen av angrepet.