Små, håndskrevne lapper og milliarder av euro: Slik lurte mafiabossen politiet i 30 år

Matteo Messina Denaro er arrestert. Han er mistenkt for å være øverste sjef for den sicilianske mafiaen Cosa Nostra.

Italiensk politi pågrep mandag Matteo Messina Denaro i Palermo. Han var til behandling på en privatklinikk

16.01.2023 10:46 Oppdatert 16.01.2023 11:17

Den 60 år gamle Messina Denaro har vært på flukt fra italiensk politi siden 1993. Nå er han pågrepet, meldte italiensk politi mandag.

Denaro er blitt ansett som en svært mektig skikkelse i Cosa Nostra-mafiaen, som holder til på Sicilia. Han ble arrestert i Palermo under et besøk ved en privat helseklinikk.

Hyller politiet

Forsvarsminister Guido Crosetto er blant dem som jubler mandag. På Twitter hyller han lovens håndhevere.

– Gratulerer til politiet, til rettsvesenet og til de tusener av andre som hver dag arbeider i det stille, uttaler Crosetto.

Visestatsminister Matteo Salvini er ikke mindre glad. Han sier han er dypt rørt og omtaler Messina Denaro som en «supersjef» i mafiaen.

– Det er en vakker dag for Italia og en vil stå som en advarsel for mafiaen: institusjonene og våre uniformerte helter gir aldri opp, sier Salvini.

Matteo Messina Denaro har vært blant Italias mest ettersøkte i 30 år.

Fakta Matteo Messina Denaro Født 26. april 1962 i Castelvetrano i Trapani-provinsen på Sicilia. Faren Francesco Messina Denaro var en kjent mafiaboss som samarbeidet tett med Cosa Nostras gudfar Salvatore Riina, som regnes om én av de verste gangsterne verden noen gang har sett. Han lærte å skyte da han var 14 år gammel, og han begikk sitt første drap da han knapt hadde fylt 18. Han er dømt in absentia for over 50 drap, og han organiserte en bombekampanje over hele Italia i 1993 som førte til at ti personer ble drept og 93 skadet. Siden 1993 har han vært på rømmen fra politiet. Han er én av verdens ti mest ettersøkte personer. Fra 2001 har han vært mafiaboss for byen Trapani og regionen rundt. Mange mener at han nå er «Il Capo dei Capi» – sjefen over sjefene – i den sicilianske mafiaen. I motsetning til tidligere gudfedre er han ikke religiøs. Vis mer

Dømt til livstid

Matteo Pessina Denaro er kjent som «Diabolik» etter en tegneseriefigur. Han er én av verdens ti mest ettersøkte personer. På 1980-tallet ble han beryktet som en brutal drapsmann.

Han er dømt in absentia in absentiaIn absentia betyr i fraværet av. I jusen betyr in absentia uten at den det gjelder er til stede. (Store norske leksikon) til livstid for å ha drept over 50 personer. I 1993 likviderte han mafiabossen Vincenzo Milazzo. Deretter kastet han seg over Milazzos gravide kjæreste og kvalte henne med hendene.

– Med alle menneskene jeg har drept, kunne jeg ha laget en kirkegård, skal han ha sagt.

Levde i luksus

Før han gikk under jorden i 1993, kjørte han Porsche og var kjent som en playboy. Han gikk i skreddersydde dresser og Rolex-klokker. Han hang på Sicilias nattklubber der han drakk Cristal-champagne og plukket opp jenter.

Messina Denaro er sjef for mafiaen i Trapani på Sicilia. Mange tror også at han er «Il Capo dei Capi» – sjefen over sjefene – i den sicilianske mafiaen.

Da Cosa Nostras øverste sjef, Bernardo Provenzano, ble arrestert i 2006 – etter 43 år på rømmen – fant politiet en kodet lapp.

Dyktig forretningsmann

Der hadde Provenzano skrevet at Messina Denaro var mafiaens nye gudfar. Enkelte eksperter tror likevel at han aldri kan bli gudfar fordi han ikke er fra hovedstaden Palermo.

Det alle ekspertene derimot er enige om, er at han er den mektigste og farligste mafiabossen som de siste årene har vært på frifot. De mener også at han har mafiaens dyktigste forretningsmann noensinne. Under myndighetenes radar bygget han opp bedrifter til en verdi av mange milliarder kroner.

Styrte med «pizzini»

Han skal ha brukt familien og høyt tiltrodde mafiamedlemmer til å styre den daglige driften.

Store og viktige beslutninger skal han ha fattet selv. Da brukte han pizzini, små papirlapper med kodede beskjeder. Det er den tradisjonelle metoden mafiaen bruker for å kommunisere.

Da politiet arresterte gudfaren Provenzano i 2006, fant de korrespondanse med Messina Denaro. Han brukte da pseudonymet «Alessio». En slik pizzino viste at Messina Denaro eide en stor supermarkedkjede på Sicilia.

Etter flere års etterforskning kunne antimafiapolitiet for noen år siden konfiskere hele matkjeden. De tok også 12 andre selskaper, 220 hus og 133 landeiendommer til en verdi av 6 milliarder kroner.

På papiret var «supermarkedskongen» Giuseppe Grigoli eier. Ifølge retten var han stråmann for Messina Denaro.

– Elsket av de lokale

For en tid tilbake tok også politiet beslag i flere olivenoljeselskaper, butikker og hus med forbindelse til Messina Denaro. Verdi: 320 millioner kroner.

– Messina Denaro er en drivende dyktig forretningsmann. Han er svært populær i Trapani-regionen. Befolkningen elsker ham, sa Marcello Viola til Aftenposten for noen år siden.

Han var statsadvokat i Trapani og hadde viet karrieren til å jakte på Messina Denaro.

Tradisjonelt presser mafiaen forretningsmenn til å betale beskyttelsespenger. I Trapani-regionen går heller mafiaen inn som partnere i forretningene.

Det er langt færre mafiadrap her enn i andre regioner på Sicilia. Drap skader forretningene.

– Messina Denaro er flink til å spre penger og rikdom. Lokalbefolkningen slutter opp om ham. Derfor har han kunnet være på rømmen så lenge, mente Viola.