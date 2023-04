Forlik mellom Dominion og Fox News

Dommeren i saken mellom Dominion Voting Systems og Fox News sier partene har løst saken seg imellom.

Teamet til Fox News på vei til retten tirsdag. Det viste seg at saken mellom medieselskapet Fox News og valgmaskinprodusenten Dominion ikke vil bli behandlet i retten. Det ble inngått forlik mellom partene.

18.04.2023 22:13 Oppdatert 18.04.2023 23:12

Fox News må betale Dominion 787,5 millioner dollar, ifølge Dominions advokat. Det blir drøyt 8 mrd. norske kroner etter dagens kurs. Dominion-direktør John Poulos sier i en uttalelse at Fox News erkjenner å ha fortalt løgner om selskapet.

Dominion hadde anklaget Fox News for ærekrenkelse og krevde 16,6 mrd. kroner i oppreisning fra nyhetskanalen. Partene ble enige om et forlik etter at juryen i saken ble valgt tirsdag formiddag amerikansk tid.

Rettsmøtet tirsdag ble avsluttet uten at det ble gitt ytterligere opplysninger fra partene eller dommeren.

Slipper å vitne

Fox News og moderselskapet Fox Corp gikk etter forliket ut med en uttalelse. Der kommer det frem at partene har kommet frem til et forlik.

Det kommer frem av uttalelsen at Fox News anerkjenner domstolens avgjørelse om at enkelte uttalelser om Dominion var usanne.

«Dette forliket reflekterer Fox’ engasjement for høy journalistisk standard.», kommer det frem av uttalelsen.

Forliket fører til at flere av Fox News største profiler slipper å vitne. Det var ventet at kanalens mektige eier Rupert Murdoch og ankerprofilene Tucker Carlson og Sean Hannity skulle bli bedt om å vitne.

Forliket kom etter at dommeren hadde konkludert med at Fox ikke kunne bruke den amerikanske grunnlovens krav til ytringsfrihet som en del av forsvaret.

Påstander om manipulerte maskiner

Rettssaken startet tidligere i dag, men to timer etter at partene skulle holde sine innledende innlegg, hadde ikke juryen og dommeren ennå dukket opp. Bare advokater, pressefolk og publikum var til stede i salen.

Sakens bakgrunn er Fox News' dekning av påstander om at selskapets stemmemaskiner var manipulert. De ble fremmet etter at Joe Biden vant over Donald Trump.

Rettssaken skulle ha startet mandag. Men søndag besluttet dommer Eric Davis i delstaten Delaware at rettssaken i søksmålet som Dominion har anlagt, skulle utsettes med én dag. Retten ga ingen begrunnelse for utsettelsen, men kilder sa til Reuters at den skyldes at partene forhandlet om et mulig forlik.