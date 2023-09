Nærkamper ved Bakhmut og Robotyne Verifiserte videoer fra siste helg. Første video er fra nærkamper ved Bakhmut, hvor ukrainske styrker rydder en skyttergrav og en av de russiske soldatene kaster en håndgranat når de skal overgi seg. Den andre fra en video av to ukrainske stridsvogner ved Robotyne. Ukrainske soldater angriper en russisk skyttergrav ved Bakhmut. Ukrainerne tror de russiske soldatene skal overgi seg. Men noe går galt. I stedet kaster den første russiske soldaten ut en granat. Så harde og uforsonlige er kampene i østlige Ukraina. Meter for meter. Men hvorfor angriper ukrainerne i Bakhmut nå? Det er stikk i strid med rådene de fikk fra amerikanerne. Nok en gang er motoffensiven i ferd med å bremse opp. Har de ukrainske generalene gjort en tabbe?

Hva skjer ved fronten nå? Ukrainerne hevder det går fremover. Men etter store fremskritt i forrige uke bremser motoffensiven opp igjen.

Publisert: 11.09.2023 10:41 Oppdatert: 11.09.2023 11:07

Kortversjonen Ukrainske soldater angriper russiske stillinger ved Bakhmut, men fremgangen på slagmarken er begrenset.

Det stilles spørsmål ved Ukrainas strategi og om de burde hatt mer fokus på fronten i sør, i stedet for å spre angrepene.

Ukrainerne kan ha bare 30 dager igjen før været stopper sommeroffensiven. Det er også bekymring for en stor russisk høstoffensiv. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Videoen fra skyttergraven ved Bakhmut er fra et stedene hvor ukrainerne har hatt litt fremgang de siste dagene.

Den første soldaten som kom ut av skyttergraven for å overgi seg, kastet en granat. Han ble skutt og drept øyeblikkelig. Bare to av de russiske soldatene overga seg før kampen var over.