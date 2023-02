Stille før stormen på steppene. Eller er det store slaget allerede i gang?

Mange har spådd et avgjørende angrep i Ukraina. Men har det egentlig allerede startet?

Ukrainske artillerister skyter mot russiske posisjoner ved Bakhmut-fronten 8. februar.

09.02.2023 10:19

– Antallet angrep har økt betydelig, meldte den ukrainske guvernøren i Luhansk onsdag morgen.

Russland er i gang med en større offensiv i Luhansk i Øst-Ukraina. Det melder også tenketanken Institute for the Study of War (ISW) natt til torsdag.

Dagen før hevdet britisk etterretning at en stor russisk offensiv egentlig allerede er i gang. Britene mener den kan ha pågått i flere uker.

Daglig kommer det nye meldinger. Små og store russiske angrep og ukrainske motangrep. Landsbyer blir erobret – og gjenerobret.

Ukrainske kilder melder om noen av mest blodige dagene.

I tillegg har russerne nå slått av hele mobilnettet i Luhansk. Slik prøver de å kamuflere troppebevegelser.

Hva skjer egentlig ved fronten i Ukraina nå?

Dette viser kartene

Det store bildet er at russiske styrker har gjort små fremskritt flere steder langs fronten. Men det går svært sakte. Og mange steder slås de tilbake.

Anslagene går ut på at Russland har opp til 500.000 soldater som kan settes inn i Ukraina-krigen. Omlag 300.000 russiske soldater befinner seg nå i de okkuperte områdene. ISW tror tre russiske divisjoner med om lag 60.000–75.000 mann utgjør spydspissen.

Dette er betegnet som profesjonelle styrker, forsterket med mobiliserte og vervede. De fleste av disse avdelingene deltok i i starten av krigen, og led store tap.

Siste kart fra ISW viser at det har pågått harde kamper minst ni steder langs frontlinjene i Donetsk og Luhansk.

Hvor kommer det russiske storangrepet?

Ukrainske militære sier at de russiske angrepene skjer mot seks punkter langs fronten. Fra sør i Donetsk til nordlige Luhansk.

Putin skal ha gitt en klar ordre til de russiske generalene. Målet er å erobre resten av Donetsk og Luhansk i løpet av mars. Det hevder ukrainsk etterretning.

Det som er sikkert, er at Russland har mobilisert. Store styrker er transportert til Ukraina. De er nå i ferd med å bli klare for en storstilt offensiv. Det store spørsmålet er hva russerne har lært av nederlagene så langt.

Ukrainerne tror det russiske angrepet vil skje langs flere linjer. Dels ved å bryte fronten, og omringe de mest befestede byene.

Ukrajinska Pravda har laget et kart som oppsummerer hva ukrainske militære kilder tror kan skje.

Kartet viser hvor ukrainske kilder tror at russiske styrker har satt igang angrepene nå.

1. Luhansk-fronten: Kaotiske kamper i tette skoger

I de store skogområdene i Luhansk har det pågått harde kamper. Langs hele frontlinjen. Særlig rundt Kreminna og Svatove.

Både ukrainske og russiske kilder bekrefter dette.

Russerne prøver å bryte gjennom ved Svatove. Det skal være observert større russiske styrker på vei mot fronten.

Skal Putin oppnå sitt mål, må russerne gjenerobre Izium og Liman. Ukrainerne befridde disse byene da den russiske fronten brøt fullstendig sammen i høst.

2. Donetsk-fronten: Åpne stepper og mektige festningsverk

Her har russiske styrker gjennomført nesten daglige angrep fra Ugledar i sør, og mot Marinka, Avdivka og Bakhmut.

Hundre meter frem en dag, ingenting dagen etter.

Sakte, men sikkert, prøver de russiske styrkene å avskjære Bakhmut.

Slaget om Bakhmut har pågått siden i sommeren. Russland har lidd enorme tap.

Bombekratre over en del av frontlinjen ved Bakhmut i Donetsk. Bildet er tatt 8. februar.

3. Sør-fronten: Sørlige Donetsk og Zaporizjzja

De hardeste kampene sørlige Donetsk er Ugledar, mener ukrainske medier.

Herfra har ukrainerne hatt mulighet til å bombardere viktige toglinjer.

For russerne er dette nøkkelen til å kunne rykke nordover.

På den andre siden er det også her ukrainerne kan rette et ødeleggende angrep som stenger landevei-forbindelsen til Krym.

To erfarne, russiske marinebrigader har prøvd å rykke frem mot Ugledar i flere uker.

Russiske 40. og 155. marinebrigade kan betegnes som profesjonelle eliteavdelinger. Dette er ikke Wagner-hærens utrente fangehær, eller ferske mobiliserte.

De har lidd store tap tidligere i krigen. Nå er hullene i rekkene fylt opp med mobiliserte og vervede. Flere avdelinger har hatt tid til å ruste opp.

Har offensiven pågått siden nyttår?

Det mener britisk etterretning. Dersom dette stemmer, så er det et tegn på at den russiske hæren sliter.

– De russiske styrkene har bare klart å ta flere hundre meter pr. uke, skriver britisk etterretning.

– Det skyldes nesten sikkert at Russland mangler ammunisjon og manøvrerbare enheter for å gjøre vellykkede offensiver, mener britene.

Anonyme ukrainske militære hevder derimot i Financial Times at dette først vil skje for alvor om ti dager.

Eller om to uker, ifølge den ukrainske forsvarsministeren.

På den andre siden har flere Nato-kilder i lang tid advart mot å undervurdere russerne. De russiske styrkene har lidd store tap. Men det er flere tegn på at de har lært av sine mange tabber. Det forteller ukrainske soldater fra skyttergravene til Aftenposten.

Hva er med planen til ukrainerne?

På dette punktet er de fleste observatører enige.

Den ukrainske hæren har også planer om en stor offensiv. Men strategien er å vente til russerne har prøvd sin vinteroffensiv.