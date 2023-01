Mange døde etter eksplosjon i Peshawar i Pakistan

Eksplosjonen skjedde ved en moské som nå har kollapset.

Polititjenestemenn rydder vei for ambulanser som frakter skadede fra åstedet.

30.01.2023 11:00 Oppdatert 30.01.2023 15:45

Minst 47 personer er drept og over 150 skadet i det som trolig er et selvmordsangrep mot en moské i byen Peshawar i Pakistan. Mange av de overlevende som er bragt til sykehus er livstruende skadet, ifølge helsepersonell.

En talsmann for Peshawars politi, Sikandar Khan, sier at deler av moskeen har kollapset. Det antas at flere personer befinner seg i ruinene.

Eksplosjonen skjedde klokken 11.30 lokal tid mens det var bønn i moskeen.

Nyhetsbyrået AP har fått opplyst fra pakistanske styringsmakter at det er snakk om et selvmordsangrep. Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.

Moskeen ligger i en høysikkerhetssone i nærheten av flere politikontorer i byen, og flere politimenn var der for å be da angrepet skjedde.

Sist gang det var en stor eksplosjon i Peshawar var i mars i fjor, da et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i byen tok livet av 56 mennesker.

Ekstremistgruppen IS tok den gang på seg ansvaret for bombeangrepet.