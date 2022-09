Zelenskyjs hjemby kan bli oversvømt etter rakettangrep

Byen Kryvyj Rih risikerer å bli oversvømt etter et russisk rakettangrep. Elven Inhulets har nå steget med 2,5 meter.

Onsdag ble en demning på elven Inhulets rammet av et russisk rakettangrep. Nå står Volodymyr Zelenskyjs hjemby i fare for å bli oversvømt.

15 minutter siden

Kryvyj Rih er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby og har rundt 650.000 innbyggere. Onsdag ble en demning på elven Inhulets rammet av et russisk rakettangrep. Det førte til at vannet strømmet inn i byens gater.

112 hjem ble oversvømt, ifølge Oleksandr Vilkul, leder for byens militære administrasjon. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Flere av innbyggerne blir nå evakuert, ifølge avisen Ukrinform.

Vilkul sier også at ressurser til å reparere demningen er på vei og at oversvømmelsen er i ferd med å avta. Torsdag morgen uttrykte likevel Zelenskyj bekymring for angrepet i sin daglige videotale.

– Alt blir gjort for å eliminere konsekvensene av nok en avskyelig russisk handling, sa han.

Zelenskyj beskriver angrepet som et forsøk på å oversvømme byen. Vannsystemet har «ingen militær verdi», ifølge den ukrainske presidenten.

Presidentens visestabssjef Kyrylo Tymosjenko opplyste først om angrepet mot demningen på meldingstjenesten Telegram, melder nyhetsbyrået AP. Åtte krysserraketter som hadde vannforsyningen som mål, traff byen, som ligger 15 mil sørvest for Dnipro.

Angrepet førte til raskt stigende vannstand og storflom i elven Inhulets.

– Ved treffstedet ser vi en vannføring på 100 kubikkmeter pr. sekund, som er et stort volum, sa Tymosjenko onsdag kveld.

– De bryr seg ikke om folk mister vannet eller om byen blir oversvømmet. De vil skape panikk hos oss, slik at det blir vanskeligere å ta avgjørelser, sier Tymosjenko, ifølge nettavisen Ukrinform.

Ifølge Institute for the Study of War (ISW) har elven steget med 2,5 meter. Det har ført til «omfattende oversvømmelser» i flere områder i Kryvyj Rih, skriver de videre.

Kryvyj Rih ligger 15 mil sørvest for Dnipro-elven og er strategisk viktig i den pågående ukrainske motoffensiven. Nå risikerer byen å bli oversvømt etter et russisk rakettangrep.

Store skader

Verifiseringstjenesten Faktisk Verifiserbar har undersøkt videomateriale og bekrefter onsdag kveld at det har vært et russisk missilangrep mot et damanlegg ved Kryvyj Rih.

De sier videoer som er delt på Telegram og Twitter, viser store skader på demningen. Store vannmengder fosser nedover dalen, noe som har ført til raskt økende vannstand og storflom i elven Inhulets.

Det er kommet meldinger om at broer er tatt av vannmassene, men det var onsdag kveld ikke meldt om døde eller skadede etter flommen.

Ifølge det russiske militære nettstedet Topwar.ru skal målet for angrepet ha vært et kraftanlegg, skriver Faktisk Verifiserbar.

Strategisk viktig

Elven Inhulets renner sør for Kryvyj Rih. Ifølge ISW er den av geografisk viktig betydning i den ukrainske motoffensiven som nå pågår langs grensen mellom Kherson og Mykolajiv.

Russiske styrker angrep trolig demningen for å skade ukrainske broer lenger ned på elven, skriver ISW. Ukrainske tropper skal ha forsøkt å utvide posisjonene sine ved elven som en del av den siste motoffensiven.