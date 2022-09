Ble tatt av moralpolitiet i Iran. Kort tid senere døde 22-åringen.

Iranske Mahsa Amini ble arrestert av moralpolitiet for feil hijab-bruk. Noen timer senere døde hun på sykehuset.

En mann leser avis med coverbilde av Mahsa Amini. Hennes død har vakt sterke reaksjoner og demonstrasjoner i Iran.

Dødsfallet til den 22 år gamle kurdiske kvinnen har vakt sterke reaksjoner, både i og utenfor Iran.

Mandag ble det holdt nye demonstrasjoner i Irans hovedstad Teheran. Ifølge lokale medier ble det demonstrert ved flere universiteter.

Lørdag brukte iransk politi tåregass for å spre demonstranter.

Folkemengdene krever en avklaring rundt dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini, som i forrige uke havnet i koma og døde.

Hun ble pågrepet av det såkalte «moralpolitiet» da hun tirsdag i forrige uke var på besøk i Teheran sammen med familien. Politistyrken har som oppgave å passe på at kvinner overholder landets strenge lover for kvinners kleskode, blant annet at de bruker hijab.

Et udatert bilde av Mahsa Amini, hentet fra sosiale medier.

Skal ha blitt banket opp av politiet

Ifølge politiet døde hun som følge av hjerteproblemer. Men øyenvitner har fortalt at hun ble banket opp av politiet. Hun skal ha blitt slått mens hun var inne i en politibil som kjørte henne til arresten, skriver BBC.

Politiet avviste påstanden og sa at hun fikk «plutselig hjertesvikt».

Mahsa Amini kom fra Saqqez i Kurdistan-provinsen. Lørdag ble hun begravet i hjembyen. Ifølge nyhetsbyrået Fars begynte flere i gravfølget å synge og rope slagord med krav om at dødsfallet må etterforskes.

Demonstrantene samlet seg utenfor kontorene til den lokale guvernøren. De ropte flere slagord før sikkerhetspolitiet kom og skjøt tåregassgranater mot dem.

Demonstrasjoner i flere byer

Det skal også ha vært sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti i Sanandaj, hovedstaden i Kurdistan, lørdag og søndag.

Ifølge den iranske menneskerettighetsgruppen Hengaw skal to personer ha blitt drept av iranske sikkerhetsstyrker mandag. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Dette skal ha skjedd da styrkene åpnet ild mot demonstranter i Aminas hjemby Saqez. Iranske myndighetene avviser at noen er blitt drept.

– Mahsa Aminis død etter skader påført mens hun var i politiets varetekt for å ha brukt en «upassende» hijab, er en forferdelig og grov krenkelse av menneskerettighetene. Det sa en talsperson for Det hvite hus’ nasjonale sikkerhetsråd mandag.

«Uheldig hendelse»

Teherans politisjef Hossein Rahimi avviste mandag det han kaller «urettferdige anklager mot politiet». Han sier Amini ble pågrepet på grunn av brudd på kleskode-lovene.

– Bevisene viser at det ikke var noen uaktsomhet eller upassende oppførsel fra politiets side. Dette er en uheldig hendelse, sa han.

Innenriksministeren sa lørdag at Amini «tilsynelatende hadde tidligere fysiske problemer». Faren hennes sa imidlertid til reformvennlige nyhetskanaler søndag at hun ikke hadde noen helseproblemer. Han sa også at datteren hans hadde fått blåmerker på bena.

De siste årene har moralpolitiet slått hardere ned på kvinner som ikke bruker hijab.

Den iransk-britiske journalisten Rana Rahimpour jobber for BBC World Service.

Hun postet video fra denne demonstrasjonen på Twitter. Kvinner tar av seg hijaben og roper død over Khamenei, Irans åndelige og øverste leder:

Protester i sosiale medier

I august dukket artisten Sepideh Rashno (28) opp på statlig fjernsyn og ba om unnskyldning fordi hun ikke hadde brukt hijab.

Flere observatører hevdet det var en tvungen tilståelse.

Ifølge menneskerettighetsgruppen Hrana ble hun fraktet til sykehus med indre blødninger kort tid etter at hun ble arrestert i juli og før hun dukket opp på TV, skriver The Guardian.

Dette vakte også protester og fordømmelser i Iran.

Samtidig startet kvinner over hele landet en kampanje på sosiale medier for å protestere mot hijab-lovene. Flere delte bilder og videoer av seg selv uten hijab.

Den persiske emneknaggen #MahsaAmini er brukt nesten to millioner ganger på Twitter, ifølge Reuters.

Hijab-påbudet skjerpet

Det har vært påbudt for kvinner å gå med sjal helt siden den islamske revolusjonen i 1979. Det var ayatollah Khomeini, revolusjonens grunnlegger, som bestemte at dette skulle være obligatorisk. Siden har hijab og den iranske klesdrakten chador vært selve symbolet på den iranske revolusjonen.

I takt med at moralpolitiet er blitt stadig strengere, øker motstanden. De siste årene har kvinner, både fysisk ute i gatene og i sosiale medier, kastet hijaben i protest mot det de mener er undertrykkelse av kvinner.