Verden Kina Xi skrur på sjarmen for EU-lederne. Nå står de i kø for å reise til Beijing. Mens USA strammer grepet overfor Kina, prøver europeiske ledere å bevare en god tone. Nylig var en av kommunistpartiets toppledere i Norge.

30.03.2023 16:34 Oppdatert 30.03.2023 16:51

Deler av Beijing er for tiden badet i rosa. I Yuyuantan-parken har kirsebærblomstene nemlig sprunget ut for fullt, og blide byborgere stimler til for å bivåne det sikre vårtegnet.

Noe annet som er lyserødt i Beijing, er håpet om en ny vår for Kina som global stormakt. Partileder Xi Jinping er nettopp tilbake fra en maktdemonstrasjon av en Moskva-reise. Nå gjør han seg klar til å skru på sjarmen og rulle ut den røde løperen for å holde hoff for tilreisende EU-topper.