Ukraina får F-16 jagerfly. Hva betyr det? Og hvor lang tid tar det å trene ukrainerne?

Ifølge en lekket rapport kan ukrainske piloter lære å fly F-16 jagerfly på bare fire måneder.

Opplæring av ukrainske piloter i bruk av F-16-fly kan ta så kort tid som fire måneder, mener lekket rapport.

24.05.2023 22:09

Norge støtter opplæring av ukrainsk personell på F-16. Det sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding fra regjeringen onsdag kveld. Det skjer etter at det i helgen ble klart at USA støtter et europeisk initiativ for å lære opp ukrainske piloter og utstyre dem med F-16 jagerfly.

De amerikanskproduserte jagerflyene har lenge stått høyt på ønskelisten til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Nederland og Storbritannia sa i forrige uke at de vil organisere en internasjonal koalisjon for å skaffe F-16 jagerfly og for å lære opp ukrainske piloter. Treningsprogrammet vil være på plass i løpet av noen uker, sier Nederlands statsminister Mark Rutte.

Men hvor lang tid vil det ta å lære dem opp? Standard opplæringstid skal være 18–24 måneder. Men en lekket amerikansk rapport tyder på at det kan ta bare fire måneder å utdanne ukrainske piloter.

Det amerikanske flyvåpenet vurderte to erfarne ukrainske piloter som hadde fått opplæring på F-16. De konkluderte med at «fire måneders utdanning er realistisk».

Pilotene kunne håndtere kompliserte utfordringer, som for eksempel en trygg landing (i en simulator) etter en midlertidig stans i jetmotoren (såkalt flameout).

Men ifølge rapporten ble det også avdekket at manglende engelskkunnskaper kan være en barriere. Pilotene var dessuten ikke vant med hvordan man flyr i Vesten og hvordan man organiserer seg.

Tror fire måneder er realistisk

At det kun skal ta fire måneder, kan være realistisk, sier forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Han har selv fløyet og vært F-16-instruktør. Men, sier han, det er noen store men:

Flyverne må ha meget gode engelskspråklige kunnskaper fra tidligere.

Mindre erfarne piloter vil kreve lengre utdanningstid.

Kort utdanning vil forutsette lavere ambisjonsnivå og snevrere opplæring enn en normal prosess.

– Hvis man legger til grunn at det kun er noen få roller og få typer våpen som skal trenes opp, kan man klare det på fire måneder. Men det er avhengig av at det er erfarne piloter fra Ukraina.

– Så svaret er egentlig at det kommer an på, sier Solli med hentydning til hvor grundig pilotene skal lære seg de mer avanserte måtene å håndtere flyet på.

Luftforsvar har holdt russiske fly borte fra ukrainskkontrollert territorium. Ukrainerne har fått forsterkninger fra Vesten. Deriblant Patriot-systemet, her avbildet i Polen.

– Vil ikke avgjøre krigen

Det er fremdeles uklart når kampflyene vil bli levert.

De kommer ikke i tide til Ukrainas ventede motoffensiv. Det mener en ikke navngitt amerikansk tjenestemann, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Det vil gjøre dem i litt bedre stand til å forsvare seg, men flyene alene vil ikke avgjøre krigen, sier Solli.

Han påpeker at det er eldre fly, som blant annet Norge har byttet ut med nye og moderne F-35-jagerfly, det er snakk om.

– De er over 40 år gamle, men er blitt modernisert. F-35-fly kan håndtere de mest moderne russiske luftvernsystemer og kampfly. Det kan ikke eldre F-16-versjoner, sier han.

Det ukrainske luftvernet har helt siden mars 2022 forhindret at russiske fly kan operere over den ukrainsk-kontrollerte delen av Ukraina. Men det ukrainske forsvaret trenger vestlige fly for å kunne fortsette med å avskrekke det russiske flyvåpenet, konkluderte den britiske tenketanken Rusi i november i fjor.

Russiske piloter har vært varsomme hittil i krigen, så selv et lite antall vestlige jagerfly kan ha stor avskrekkende virkning, heter det i deres rapport.

Ikke bare piloter

For å kunne ta flyene i bruk er det ikke bare piloter som behøver opplæring.

Også bakkemannskap og tekniske spesialister må ha nødvendig kunnskap.

– Hele organisasjonen til det ukrainske luftforsvaret må trenes opp. Det vil være et stort omskoleringsprogram som vil være nødvendig for å få dette til, sier Solli.

Han viser også til at det å bestille nye fly vil ta altfor lang tid. Om Ukraina skal få tilgang til brukte F-16, må de komme fra et av landene som har dem tilgjengelig. Ifølge Solli er dette i dag enten Nederland eller Danmark, såfremt ikke USA selv bestemmer seg for å levere.

«Absolutt meningsløst og dumt, mener Russlands assisterende utenriksminister Sergej Rjabkov om å levere F-16 til Ukraina.

Advarsler fra Russland

Russland advarte lørdag om at de innebærer en «kolossal risiko» å gi F-16 til Ukraina.

– Enhver overføring av de USA-produserte flyene til Ukraina vil være «absolutt meningsløst og dumt», sa Russlands assisterende utenriksminister Sergej Rjabkov mandag, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Han mente Russlands «spesialoperasjon» i Ukraina uansett ville kunne nå sine mål.

Å overføre F-16 jagerfly til Ukraina vil åpne for spørsmål om Natos rolle i konflikten, mener Russlands USA-ambassadør, Anatolij Antonov.

– Det er ingen infrastruktur for driften av F-16 inne i Ukraina, og antallet piloter og vedlikeholdspersonell man trenger, er ikke der heller, sier Antonov via Telegram-kontoen til Russlands ambassade i USA.

– Hva vil skje om de amerikanske jagerflyene tar av fra Nato-flyplasser driftet av utenlandske «frivillige»? spør Antonov, selv om det ikke er noe som tyder på at Nato vil bruke en slik fremgangsmåte.

– Ingen konkrete planer om å sende norske fly til Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det ikke foreligger noen konkrete planer om å sende norske F-16-fly til Ukraina, men at det pågår en god dialog mellom flere av de allierte nasjonene.

– Norge vil være i diskusjon med våre allierte, andre F-16-nasjoner, for å se på kapasiteten til å overføre kompetanse og kapasitet til å drifte fly. Det vil være åpne for. Spørsmålet om leveranser av fly har ikke vært aktuelt, sier Støre.

Han forteller videre at mye er avhengig av den amerikanske tilnærmingen, som nå er i utvikling ifølge statsministeren.