Skjebnevalg i Tyrkia: Ordkrig mellom Erdogan og utfordreren

ISTANBUL/OSLO (Aftenposten): President Recep Tayyip Erdogan ligger an til å få mindre enn 50 prosent av stemmene. Dermed ligger det an til en ny valgrunde.

President Recep Tayyip Erdogan har sittet med makten i Tyrkia i 20 år. Nå kan hans tid som president være over.

14.05.2023 20:32 Oppdatert 14.05.2023 22:15

Sittende president Erdogan har fått under 49,94 prosent av stemmene når 89 prosent av valgurnene er telt opp, viser tall fra det statlige nyhetsbyrået Anadolu Agency. Byrået har monopol på å dele valgresultatene.

Opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu har fått drøyt 44 prosent av de telte stemmene.

Det ser dermed ut som at det blir nødvendig med en ny valgomgang.

Mindre ledelse

På CPHs valgvake i Istanbul er det imidlertid en del forvirring rundt tallene, forteller Aftenpostens korrespondent.

Resultatet spriker stort mellom det statlige nyhetsbyrået, og det opposisjonsvennlige nyhetsbyrået Anka.

Det viste at Erdogan ledet med bare 48 prosent da 65 prosent av stemmene talt opp. Kilicdaroglu har fått 46 prosent av stemmene, ifølge Anka.

Opposisjonen har riktignok fortsatt et håp om at Kllicdarolgu kan vinne. På CHPs valgvake i Istanbul påpeker flere at Erdogan lå langt bedre an da 65 prosent av stemmene var talt opp i 2018.

Stemningen er avventende på CHPs valgvake i Istanbul. Det er foreløpig stor uenighet mellom partiene om hva tallene egentlig viser.

Anklager rivalene for politisk kupp

På Twitter hevdet Kemal Kiliçdaroglu tidlig søndag kveld at han leder.

Opposisjonen skal ha tilgang på de samme valgdataene som det statlige nyhetsbyrået opererer med. Flere av Kilicdaroglus støttespillere sier ingen bør stole på resultatene fra Anadolu Agency.

– Vi kan si dette: Kilicdaroglu vil bli erklært som vårt lands 13. president i dag, sa den populære Istanbul-borgermesteren Ekrem Imamoglu på tyrkisk TV valgkvelden.

Han hevder søndag kveld at Kiliçdaroglu har 49 prosent av stemmene, mens Erdogan har 45 prosent.

Men Erdogan og hans partifeller har ikke gitt opp. De anklager opposisjonen for å forsøke å rane til seg valget.

«Mens valget ble holdt i en positiv og demokratisk atmosfære og stemmetellingen fortsatt pågår, betyr det å raskt kunngjøre resultater å tilrane seg den nasjonale viljen», skriver Erdogan på Twitter.

En talsperson for Erdogans parti AKP, anklager søndag opposisjonen for forsøke å gjennomføre et politisk kupp.

Istanbuls og Ankaras ordførere ber den tyrkiske befolkningen betvile det statlige nyhetsbyrået Anadolu, som har ansvar for den offisielle tellingen av stemmene.

Forspranget krympet

Det finnes en viktig forklaring på Erdogans tidlige ledelse. Det er at en stor andel av de første stemmene som ble telt opp, kommer fra distrikter der regjeringen fra før av har stor oppslutning.

Erdogans ledelse er derfor blitt mindre etter hvert som antallet opptelte stemmesedler har vokst.

Flere meningsmålinger har på forhånd gitt Kilicdaroglu en liten fordel.

Enkelte har vist at han kunne bryte 50-prosentgrensen, som er nødvendig for å unngå en ny valgomgang 28. mai. Det ser stadig mindre sannsynlig ut nå.

Den som ligger an til å gjøre det best i kveld, er den tredje kandidaten, nasjonalisten Sinan Ogan. Han ligger an til å få rundt 5 prosent av stemmene, viser begge nyhetsbyråene.

Fakta Valget i Tyrkia 14. mai holdes det både presidentvalg og parlamentsvalg i Tyrkia. Rundt 64 millioner er stemmeberettiget. Ytterligere 3,4 millioner tyrkiske statsborgere som bor i utlandet, kunne også stemme i valget. Det skal velges representanter til 600 seter i nasjonalforsamlingen. I tillegg skal folket velge hvem som blir landets president de neste fem årene. Fire kandidater ble i mars godkjent til presidentvalget. Men torsdag trakk en av kandidatene, Muharrem Ince, seg i siste liten. Sinan Ogan, leder for en liten nasjonalistallianse, levnes små sjanser. I realiteten er det uansett bare to som kan vinne: Sittende president Recep Tayyip Erdogan (AKP) eller opposisjonsalliansens kandidat, Kemal Kiliçdaroglu (CHP). Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene i første runde, går de to kandidatene med flest stemmer videre til en avgjørende andre runde. Den vil i så fall avholdes 28. mai. Vis mer

– Viktigste valg på mange år

Det var køer utenfor valglokalene mange steder da tyrkerne gikk til valg på president og nytt parlament. Valglokalene stengte klokken 16 norsk tid.

Valget kan gi 69 år gamle Erdogan en ny femårsperiode eller avsette ham til fordel for Kemal Kiliçdaroglu. Lederen av opposisjonen har lovet å styrke demokratiet i landet.

Valget regnes som et av de viktigste i Tyrkia noensinne og den største utfordringen Erdogan har stått overfor i sin karriere.

Opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu fikk en varm velkomst av støttespillere da han ankom valglokalet for å avgi sin stemme.

Stor valgdeltagelse

Tidlige meldinger tyder på at valgdeltagelsen har vært usedvanlig høy. Men det endelige tallet er ennå ikke bekreftet av Tyrkias øverste valgråd.

Stemmegivningen ble gjennomført uten problemer, opplyste leder for valgmyndigheten Ahmet Yener etter at valglokalene hadde stengt.

Samtidig har det florert med anklager om stemmefusk i sosiale medier. På Twitter ble det delt en video av en person som angivelig stemmer flere ganger på Erdogan. Nestleder i opposisjonspartiet Det republikanske folkepartiet (CHP) er blant dem som har delt videoen.