Putin: Russland skal hjelpe Nord-Korea med å bygge satellitter

Russland vil hjelpe Nord-Korea med å bygge satellitter, bekreftet president Vladimir Putin da han møtte Kim Jong-un, ifølge statlige russiske medier. Den nordkoreanske diktatoren har reist til Russland i sitt pansrede luksustog.

Russlands president Vladimir Putin tok imot Nord-Koreas leder Kim Jong-un med et håndtrykk ved Vostotsjnyj utenfor byen Tsiolkovskij helt øst i Russland onsdag. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 07:48 Oppdatert: 13.09.2023 08:39

Saken oppdateres

– Det er derfor vi er her. Nord-Koreas leder viser stor interesse for rakettbygging, og de forsøker også å utvikle verdensrommet, sa Putin under besøket på Vostotsjnyj-kosmodromen, en russisk oppskytingsbase for satellitter og romfartøyer helt øst i landet.

Putin tok onsdag imot Nord-Koreas leder Kim-Jong-un med et håndtrykk ved Vostotsjnyj kosmodrom Vostotsjnyj kosmodromVostotsjnyj kosmodrom er Russland nye romanlegg for oppskytning av raketter og satelitter. helt øst i Russland.

Putin sa til Kim at han er «veldig glad for å se» ham. Kims tolk takket Putin for den varme velkomsten «på tross av at han er så travel».

De to lederne tilhører begge land som er blitt stadig mer internasjonalt isolert. Russland på grunn av angrepskrigen mot Ukraina og en stadig mer autoritær ledelse, og Nord-Korea på grunn av sitt totalitære og brutale regime.

Kim Jong-un og Vladimir Putin ble vist rundt på Vostotsjnyj kosmodrom-anlegget. Vis mer

Våpenleveranser?

På spørsmål fra russiske medier om han og den nordkoreanske lederen også skal diskutere våpenleveranser, sa Putin at de to kom til å diskutere «alle spørsmål».

Putins talsmann Dmitrij Peskov ville heller ikke gå i detalj da han fikk spørsmål om dette.

– Som naboer samarbeider våre land innenfor sensitive områder som ikke bør bli tema for offentlig omtale eller kunngjøringer, sier han.

Ifølge amerikansk etterretning ønsker Russland å kjøpe ammunisjon fra Nord-Korea til bruk i krigføringen i Ukraina, først og fremst artilleri- og panservernraketter.

Nord-Korea har ifølge eksperter store lagre av sovjetiskprodusert ammunisjon og håper til gjengjeld å få tilgang på avansert teknologi for satellitter og atomubåter fra Russland.

Nord-Korea har store mengder våpen, men mye er utdatert. Det kan likevel være nyttig for Russland, som har mistet enorme mengder militært materiell i Ukraina. Vis mer

Ingen av de to landenes myndigheter har imidlertid bekreftet at en slik byttehandel er underveis. Et ammunisjonskjøp vil være et brudd på FN-sanksjonene mot Nord-Korea som også Russland har sluttet opp om.

Prøveskjøt raketter

Kort tid før møtet mellom Putin og Kim meldte japansk og sørkoreansk kystvakt at Nord-Korea hadde prøveskutt to kortdistanseraketter fra et område nær hovedstaden Pyongyang. Rakettene falt ned utenfor østkysten av landet.

Nord-Korea gjennomfører regelmessig slike prøveskytinger, senest for to uker siden da to raketter falt ned i Japanhavet.

Kom med pansret tog lastet med vin og hummer

Etter kosmodrom-besøket skal de to lederne sette seg ned for å snakke sammen, ifølge statlige russiske medier.

Kim ankom tirsdag den russiske byen Khasan med sitt pansrede tog, og dro senere på dagen videre.

Det pansrede toget er ifølge New York Times så tungt pansret at det knapt kommer opp i hastigheter på 60 kilometer i timen. Kim-Jong-un har flyskrekk og bruker derfor ofte toget på reiser.

Kim Jong-un på vei ut av sitt spesialbyggede pansertog i Khasan. Vis mer

Avisen skriver at toget er fullt av dyre viner, og at den nordkoreanske diktatoren gjerne foretrekker å bli servert hummer, sveitsisk ost, champagne og Hennessy-konjakk.

Samtidig sliter Nord-Korea jevnlig med å brødfø egen befolkning.

Møtt av guvernør

I Khasan tirsdag ble Kim i første omgang tatt imot til orkestermusikk på togstasjonen av guvernør Oleg Kozjemjako i regionen Primorskij Kraj.

Med på reisen er også nordkoreanske militærtopper, regjeringsråder og tjenestepersoner innen våpenproduksjon og romteknikk. Fra Russland deltar også forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Kim skal også ha møte med Putin på tomannshånd.

Washington og dets allierte har uttrykt bekymring for at Kim og Putin skal diskutere handel av våpen som kan brukes i Russlands krigføring i Ukraina.

– Humanitær hjelp

Både Pyongyang og Moskva har nektet for at det er noen slik våpenforsendelse på gang.

Putin er i starten av uken i Vladivostok for å delta i et økonomisk forum, og han har deretter varslet et besøk på oppskytingsbasen.

Hans talsmann, Dmitrij Peskov, sier de to landene skal ha forhandlinger seg imellom, uten å spesifisere om hva. Humanitær hjelp til Nord-Korea og sanksjonene fra FNs sikkerhetsråd som rammer Pyongyang kan også komme opp på møteplanen, ifølge russiske talspersoner.