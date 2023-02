Har penger i banken, men får ikke kjøpt mat

Nigeria skulle innføre nye pengesedler. Men de har ikke nok sedler. Folk sulter på grunn av at de ikke får kjøpt mat.

Mange nigerianere står så lenge i kø for å få ut penger, at minibanken har gått tom når det er deres tur. Bildet er fra Zamfara.

17.02.2023 18:12

– Jeg har ikke fått spist i dag, sa Abraham Osundiran (36) nylig til BBC.

Han sto i kø utenfor en bank i den nigerianske byen Lagos. Han stilte seg opp utenfor banken lenge før åpningstid og lenge før han selv fikk seg frokost.

Uten penger ville det vært vanskelig å skaffe seg frokost uansett. Han vet ikke når han kan få mat på bordet.

Problemet hans er ikke at han er fattig. Det står penger på konto. Men bankene har ikke nok kontanter. En uke før det viktige valget den 25. februar, er det en fare for at situasjonen kommer ut av kontroll. Demonstranter har satt fyr på banker og regjeringen slår hardt ned på protester.

Vil bytte ut alle sedler

I oktober i fjor varslet regjeringen at alle sedler i den lokale valutaen naira skal byttes ut. De vil ha penger det ikke er like lett å forfalske.

Befolkningen ble oppmuntret til å opprette konto i banken. Mange tok frem penger fra under madrassen og plasserte dem på konto.

Problemet er at trykkingen av nye sedler går for sakte. I hverdagen er nigerianerne helt avhengige av kontanter. Nettbank og kortbetaling er lite utbredt.

Den 26 år gamle frisøren Lilian Ineh forklarer problemet til BBC. Skal hun på jobb, må hun ta bussen. Men billetten må kjøpes kontant. Derfor må hun gå. Hun har ikke penger for å kjøpe inn varer til salongen. Kundene har heller ikke kontanter. Derfor har hun ikke lenger nok å gjøre.

Regjeringen vil bytte ut de gamle sedlene, men har fått uventede problemer.

Har penger, mangler mat

Da sentralbanken bestemte seg for å bytte ut alle sedlene, var det med en baktanke om at Nigeria skal utvikles i retning av et kontantløst samfunn.

Nå er samfunnet uten kontanter, men ikke akkurat slik sentralbanken så for seg. Infrastrukturen med betalingsautomater og nettbanker mangler.

Journalisten Nosmot Gbadamosi skriver for bladet Foreign Policy fra Nigeria. Hun forteller om problemene i hverdagen uten penger. Hun har nok av gamle sedler, som formelt fortsatt kan brukes.

Men mange som har varer å selge, er redde for å ta betalt i gamle sedler. De frykter at regjeringen på kort varsel erklærer dem som verdiløse. Derfor fikk hun ikke kjøpt mat.

Kan påvirke valget

Neste søndag er det valg i Nigeria. Mange observatører regner med at pengemangelen kan påvirke velgernes sympati, men det er usikkert i hvilken retning.

Det naturlige er å gi regjeringen skylden. Men Nigeria er en føderal stat, som USA. I delstaten Edo sier guvernørens talsmann Crusoe Osagie at det er regjeringen og dens APC-parti som står bak.

Edo styres av Det demokratiske folkepartiet (PDP). Osagie sier til The Guardian at pengemangelen er spesielt stor i stater som styres av opposisjonspartier. Regjeringens mål er, ifølge ham, å skape uro og misnøye. Han hevder til og med at regjeringen oppmuntrer pøbel til å demonstrere mot pengemangelen.

Midlertidig hjelp

For å dempe opptøyene og hjelpe folk med å få kjøpt mat, bestemte regjeringen før helgen at de gamle sedlene skal gjelde inntil videre.

Det gjelder i alle fall sedler fra 200 naira og lavere. 200 naira er omtrent det samme som to norske kroner. President Muhammadu Buhari sa i en radiotale torsdag at sentralbanken skal begynne å distribuere de små sedlene igjen.

Ifølge Africa News forsvarer han fortsatt beslutningen om å bytte sedler.

Han sa blant annet at det er et mål å gjøre det vanskeligere å kjøpe stemmer. Stemmekjøping er et stort problem i landet. Særlig de store partiene betaler for stemmer.

Journalisten Nosmot Gbadamosi skriver at mange mistenker presidenten for å ha et annet motiv. Mens alle andre mangler kontanter, har regjeringen mer enn nok til å kjøpe stemmer.