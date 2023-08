Det som skjer i Atlanteren og Antarktis, sprenger forskernes forventninger

Nord-Atlanteren koker. Et område havis på størrelse med Argentina er borte fra Antarktis. – Fullstendig utenfor alt vi har forventet, sier klimaforsker.

Dette varmekartet viser hvordan temperaturene i havoverflaten avviker fra normalen 31. august i år. Havområdene vest i Nord-Atlanteren er over fem grader varmere enn vanlig. Vis mer

Flere dager før måneden var slutt, var det klart at juli ville bli den varmeste måneden registrert på kloden noensinne. Med god margin.

I sommer har det vært tett mellom nyhetene om stekende hetebølger, badetemperaturer mer vanlig i et boblebad, enorme skogbranner og dødelige regnskyll. Været har vært ekstremt.

Klimaforskerne har advart om konsekvensene i årevis.

– Sjokkerende, men ikke overraskende, sier direktør Gavin Schmidt ved NASAs Goddard insitutute til Washington Post om det som nå spiller seg ut.

– Været er akkurat så vilt som ventet i en verden som er 1,2 grader varmere enn før, sier Bjørn Hallvard Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

Men to fenomener har i sommer likevel fått forskere verden over til å hoppe i stolen. Eller som garvede NASA-lederen sier: «Det fikk meg til å heve øyenbrynet».

Her er hva som utløste reaksjonen:

Mysteriet i nord:

Temperaturene i Nord-Atlanteren har vært rekordhøye siden mars. 1. august var temperaturen en hel grad høyere enn forrige toppnotering.

Varmesenteret har flyttet seg fra utenfor Storbritannia i juni til kysten utenfor Newfoundland. Der lå temperaturen i slutten av juli hele 5–10 grader over normalen:

Temperaturene i havet har store naturlige svingninger, og vil stige som følge av global oppvarming. Overflatetemperaturene i verdenshavene er målt til sitt høyeste noen gang registrert denne sommeren.

I slutten av juli ble det målt over 38 grader i vannet i Florida.

– Som å svømme i suppe, sa en badegjest.

Også Middelhavet var rekordvarmt, med en snitt-temperatur på 28,7 grader. Det er 0,5 grader høyere enn forrige toppnotering.

Men hetebølgen i Nord-Atlanteren skiller seg ut.

– Dette er fullstendig utenfor alt vi har opplevd tidligere og hva vi forventer selv når vi tar hensyn til klimaendringene, sier Samset.

Forskerne sliter med finne ut hva som driver hetebølgen. Det kan skyldes en kombinasjon av flere mulige forklaringer:

Varmere lufttemperaturer Svakere vind som blåser mindre sand fra Sahara ut over Atlanteren, og gjør at mer sollys treffer havoverflaten Værfenomenet El Niño, som med sine høye temperaturer i Stillehavet påvirker værmønstre verden over, og Mindre forurensning fra skip

Skipsbensinen inneholder nemlig mindre svovel enn før. Det er bra for miljøet, og gir mindre sur nedbør. Men svovel har også en avkjølende effekt, siden det danner større partikler i atmosfæren som reflekterer mer solstråler, og gjør skyene hvitere.

– Det er en fin hypotese, men jeg har vanskelig for å se hvordan det kan ha et så stort bidrag, sier Samset.

Faglig interessant = foruroligende

Han tror ekstremvarmen i Nord-Atlanteren mest sannsynlig skyldes mindre endringer i hvordan havet strømmer.

Global oppvarming skyldes at jorden tar opp mer energi fra sola enn det som strømmer ut. 90 prosent av denne energien befinner seg i havene. Dermed kan små endringer i havstrømmene få store utslag på temperaturene.

Under El Niño transporteres for eksempel mindre varmt vann fra overflaten ned i dypet. Dermed hoper det seg opp med varmt vann på overflaten.

– Men vi vet ikke hva disse endringene i Atlanteren skyldes. Det er ikke El Niño. Det kan høres vagt ut. Det gjør det faglig spennende, men også foruroligende, sier Samset.

2. Mysteriet i sør

Også fra andre siden av kloden, i Antarktis, kommer det nå målinger som får forskerne til å sperre opp øynene:

Her er havisen på sitt laveste nivå for denne årstiden siden målingene startet for 45 år siden. Hele 1,6 millioner kvadratkilometer mindre enn forrige rekord, som ble satt i fjor:

Isen er 2,6 kvadratkilometer mindre enn snittet for årstiden. Altså mangler et isdekt område omtrent på størrelse med Argentina.

Omfanget av havisen svinger både med årstid og fra år til år, og har tidligere også vist en økende tendens. Men de siste årene har isdekket krympet, før det gjorde et bratt fall i 2022 og stupte i 2023.

Så ekstremt lavt er isnivået nå, at det ifølge forskerne med naturlig variasjon statistisk sett bare skjer en gang på flere millioner år.

Men med klimaendringene gir det ikke lenger mening å snakke om «normale omstendigheter».

– Vi forventer delvis at når det blir varmere vann i Sørishavet, blir det vanskeligere for isen å fryse til utover høsten. Men tempoet på smeltingen er fullstendig uventet, sier Samset.

Kan vulkanen ha skylden?

Også her sliter forskerne med å forstå hva som driver smeltingen.

– Endringen vi ser nå er så ekstremt at noe radikalt har skjedd de to siste årene, og spesielt i år, sier isbreforsker Ted Scambos ved University of Colorado Boulder til CNN.

Hva kan dette «radikale» være?

Varmere vann i Sørishavet kan spille inn. Endringer i vindforholdene kan påvirke. Også fjorårets utbrudd fra den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga blir nevnt som en mulig faktor.

Dette satelittbildet viser utbruddet fra Hunga Tonga i januar 2022. Vis mer

Vanligvis har vulkaner en kjølende effekt siden partikler som slynges ut i atmosfæren og reflekterer sollys. Men fra Hunga Tonga kom det mest vanndamp, som har en oppvarmende effekt. Samset tror likevel ikke dette forklarer det bratte fallet.

– Det ser ikke ut til at det skal ha den store effekten. Da hadde vi sett det på temperaturene på den sørlige halvkulen, forklarer han.

Vipper over kanten?

Flere forskere stiller nå spørsmål om havisen i Antarktis har nådd et så kritisk lavt nivå at den mister evnen til å hente seg inn igjen.

– Havisen har et naturlig gjennomsnitt, der den fryser til om vinteren og tiner om sommeren. Det kan hende at den nå er så redusert at hele snittet beveger seg ned. Det har ikke skjedd før i vår historie, men det er litt tidlig å si, sier Samset. Han mener 2024 vil gi en god pekepinn på hvor utviklingen er på vei.

Hva vil så effekten være, om havisen i Antarktis krymper permanent?

– Det vil påvirke dyrelivet lokalt. For verden som helhet, kan det få klimaendringene til å gå enda raskere fordi havet fanger opp mer varme om sommeren, sier Samset.

Lenger nord er frykten at den globale oppvarmingen vil få den nordligste delen av Golfstrømmen, kalt AMOC, til å kollapse. Det ville i så fall være et vippepunkt som vil føre til store og brå endringer i klimasystemet. En dansk studie har nylig pekt på at det kan komme til å skje raskere enn man tidligere ventet.

Samset sier det imidlertid ikke er noe som tyder på at hetebølgen i Atlanterhavet kan vippe oss over dette kritiske punktet.

– Vi venter ikke at det skjer ved de temperaturene vi har nå, men vi regner med at det skjer når det blir veldig varmt, rundt fem-seks grader på verdensbasis, sier Samset.

Han sier begynnelsen på dette nok kan ligne på det vi har sett i Atlanterhavet i sommer. Men samtidig ville man sett at havet begynte å strømme saktere.

– Ingen som følger med på dette har ropt noe varsku om det nå, sier han.