Finland åpner for Nato-baser, venter med atomvåpen

Helt siden Norge ble medlem i Nato har regjeringer beroliget Russland med at vi ikke har Nato-baser på norsk jord. Finnene er ikke like forsiktige.

Utenriksminister Elina Valtonen kan ikke se at Nato-baser i Finland er en provokasjon mot russerne. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Elina Valtonen ble finsk utenriksminister i slutten av juni. Noe av det første hun var med på, var å fullføre Finlands vei inn i Nato.

Hun hører hjemme i det konservative Samlingspartiet, som lenge har vært tilhenger av medlemskap i Nato.

Valtonen er innstilt på at Finland raskets mulig blir fullt integrert i alliansen. Det innebærer at Finland åpner for at Nato-soldater baseres permanent i Finland.

Bryter med norsk tradisjon

På spørsmål fra Aftenposten om det ikke vil provosere russerne unødig, svarer hun:

– Som nasjon med grense til Russland må vi være forsiktige. Vi må selvsagt forholde oss til russernes standpunkt. Men da vi bestemte oss for å bli med i Nato, bestemte vi oss for ikke å utelukke noe.

– Helt siden Norge ble med i Nato har vi gjort det klart at vi ikke vil provosere Russland med utenlandske baser, tenker ikke dere i samme baner?

– Det må sies at de siste årene og månedene er det Russland som har vært ansvarlige for opptrapping. Om vi holder oss innenfor grensene av folkeretten og en regelbasert verdensorden, kan vi ikke se at det er en provokasjon.

Vil ikke provosere

– Spørsmålet er ikke om dere vil provosere, men hvordan russerne ser det.

– Vel, det er grenser for hva vi kan gjøre for å påvirke hvordan Russland og russerne ser verden. Det er en autoritær stat der vi vet at pressefriheten er veldig begrenset. Det er veldig lite politisk opposisjon. De er enten blitt drept eller fengslet.

– Har dere fått signaler fra Brussel om at Nato er interessert i baser?

– Vi er åpne for den diskusjonen. I regjeringsprogrammet vårt står det at vi er interessert i å være et «centre of excellence» hvor kunnskapen og kapasiteten vår brukes til beste for hele alliansen.

Valtonen sier at Finland bruker 2,4 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret. Med andre ord har de overoppfylt Natos mål om 2 prosent.

Finske soldater trener nær den russiske grensen i Karelen. Bildet er fra mai i år. Vis mer

Ingen beslutning om atomvåpen

I tillegg til basepolitikken har norske regjeringer siden 1949 gjort det klart overfor russerne at det ikke skal utplasseres atomvåpen i Norge. Valtonen er ikke like klar, men sier at det i tilfelle ligger langt inn i fremtiden.

– Vi har ingen beslutninger om det. Men vi vil nok være forsiktige med det de neste årene. Vi ser heller ingen behov nå. Og vi kjenner selvsagt det norske synet.

Må ha med svenskene

Finland søkte om Nato-medlemskap samtidig med Sverige. Mens deres søknad fikk en grei behandling, har Sverige møtt problemer. Særlig Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stilt harde krav.

Valtonen sier at det pågår et aktivt arbeid for å åpne døren for svenskene. Hun har hatt flere møter med sine svenske og tyrkiske kolleger.

Elina Valtonen mener at de fleste, inkludert den russiske presidenten, ble forbauset over hvor samlet Vesten stilte seg bak Ukraina. Vis mer

Tror at koalisjonen holder

Ukraina er helt avhengig av både våpen og politisk støtte fra Vesten. Den finske utenriksministeren har ikke inntrykk av at viljen til å fortsette denne hjelpen er synkende.

– Jeg tror alle ble overrasket, ikke minst Vladimir Putin, over at Vesten var så samlet i responsen. Og hele tiden siden er støtten blitt sterkere, sier hun.

Samtidig er det ifølge Valtonen viktig å arbeide mot «krigstretthet» i befolkningen.

– Det har vært historiske endringer, som at Tyskland sender våpen til Ukraina. Og ikke minst tyskernes egen forsvarspolitikk. Så vi har sett historiske og viktige endringer det siste halvannet året. Men selvsagt håper alle at krigen tar slutt.

Hvordan få fred?

Utenriksministeren sier at forrige ukes møte i Saudi-Arabia kan ha vært et godt skritt på veien mot fred. Der var 40 land til stede. Hun er opptatt av at en fredsavtale må være i tråd med det Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt tidligere.

– Det viktigste er at Russland trekker seg tilbake, sier hun og fortsetter:

– Men det stanser selvsagt ikke der. Vi må tenke på sikkerhet, kjernefysisk sikkerhet og at Russland må holdes ansvarlig for krigsforbrytelsene og selve invasjonen.