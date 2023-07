Hunter Biden-saken splitter det politiske USA

Fullt kaos under rettshøringen i USA i dag.

Hunter Biden stilte i dag i retten og erklærte seg ikke skyldig i spørsmålet om skatteunndragelser. Vis mer

Onsdag møtte USAs president Joe Bidens sønn, Hunter Biden, i en rettshøring i Delaware i USA. Han er siktet for skatteunndragelser og ulovlig besittelse av et skytevåpen.

Etter planen skulle Biden erklære seg skyldig, og inngå en avtale med påtalemyndigheten om redusert straff.

Men det skjedde ikke. Klokken 17:53 norsk tid meldte det amerikanske nyhetsbyrået CNN at Biden erklærte seg ikke skyldig.

Saken har vært betent i USA lenge. Men hvordan er det blitt slik?

Skatteunndragelse og våpenbesittelse

Hunter Biden er tiltalt for å ikke ha betalt skatten han skyldte i 2017 og 2018. I tillegg er han tiltalt for å ha brutt en lov som forbyr mennesker som bruker eller er avhengig av rusmidler å ha et skytevåpen.

Biden har lenge vært åpen om sitt misbruk av tunge narkotiske stoffer og alkohol. I 2018 sa han at han ikke brukte narkotika i en søknad om å få kjøpe et skytevåpen, ifølge New York Times. Det viste seg å være en løgn.

Opprinnelig skulle han erklære seg skyldig for skatteunndragelsene, og få en «Pretrial Diversion Agreement». Det vil si at han skulle få en avtale med det amerikanske justisdepartementet og unngå fengsel dersom han møtte visse betingelser.

Saken har fått stor oppmerksomhet blant den amerikanske høyresiden. Fox News har dekket saken tett. Det siste døgnet har de publisert minst 30 saker om rettshøringen.

Flere republikanere har vært kritiske til at Biden skulle få en avtale med påtalemyndigheten, som mest sannsynlig ville gjøre at han kunne slippe fengsel.

Donald Trump skrev på sitt sosiale medium Truth Social at avtalen var et produkt av et «korrupt justisdepartement under Biden».

President Joe Biden har i flere omganger forsvart sin sønn. – Dette er bare pinlig, mener ekspert. Vis mer

Anklaget for korrupsjon

Biden har vært etterforsket av justisdepartementet siden 2018. Hovedfokuset har ligget på forretningsforbindelsene hans med Kina og Ukraina.

Fra 2013 til 2018 tjente Biden omtrent 11 millioner dollar gjennom sine forbindelser med Ukraina og Kina. Han var styreleder i det ukrainske selskapet Burisma, som er blitt anklaget for bestikkelser, og har jobbet med en kinesisk forretningsmann som nå er anklaget for bedrageri.

I 2020 ble det også oppdaget en laptop som ble lagt igjen i en butikk i Delaware, som påstås å være Bidens. The New York Post publiserte da en sak som knyttet informasjonen på PC-en opp mot Joe Biden, og mente det beviste korrupsjon.

Donald Trump forsøkte å bruke saken til å sverte Biden i valgkampen ved å anklage ham for å opptre korrupt overfor Ukraina mens han var visepresident for å beskytte Hunter Biden. Dette ble senere motbevist.

USA-ekspert Jan Arild Snoen mener dette ikke vil ha noen innvirkning på Joe Bidens resultater opp mot presidentvalget. Vis mer

USA-ekspert: Hunter brukes for å ramme sin far

– Republikanerne forsøker å knytte Hunter Bidens straffesak til Joe Biden. Det er det lite hold i, mener forfatter og kommentator Jan Arild Snoen.

Han har blant annet gitt ut boken «Trump-sjokket – hvordan kunne han vinne – og kan han vinne igjen?»

Snoen mener at dette ikke vil påvirke Biden opp mot presidentvalget i USA i 2024.

– Dette er bare pinlig og uheldig for Biden.

Saken er preget av at det er en betydelig grad av partiskhet i amerikanske medier, mener Snoen.

– Saken om laptopen ble lite fulgt opp av andre enn høyresidemediene i USA. Det var ikke helt heldig, men det er likevel forskjell på det og den opphausingen som Fox News driver med i forbindelse med denne rettssaken.

Snoen mener Hunter Biden brukes for å ramme sin far.

– For meg er dette en mann med begrensede talenter som har forsøkt å tjene penger på å være sønn av sin far. Han er rett og slett en drittsekk, sier han og fortsetter:

– Det bør ikke ha noen betydning for hvordan amerikanerne ser på Joe Biden.

Hadde denne saken skjedd i USA før Trump var president, ville det kanskje fått større ringvirkninger. Men landskapet har endret seg på grunn av de mange politiske skandalene under hans presidentskap, mener Snoen.

Dommer oppnevnt under Trump stanset avtalen

Dommer i onsdagens høring, Maryellen Noreika, nektet å godta avtalen som var forhåndsavtalt mellom justisdepartementet og Hunter Biden.

Noreika stilte seg kritisk til at våpentiltalen, en føderal forbrytelse, ble koblet med skattesaken. Dermed oppsto kaoset. Hunter Biden, som først erklærte seg skyldig, endte med å erklære seg ikke skyldig.

Nå må partene stille med ytterligere dokumentasjon, ifølge CNN.

Maryellen Noreika ble i sin tid oppnevnt til dommer av Donald Trump, og dermed er det duket for nye anklager mellom republikanere og demokrater om hvem som forsøker å slå mynt på saken.