Bolsonaro-tilhengere gikk til angrep på politiet: – Forsøk på kopi av stormingen av Kongressen

Natt til tirsdag ble Lula Da Silva bekreftet som vinner av valget i Brasil. President Jair Bolsonaros tilhengere svarte med å brenne biler og forsøkte å storme en politistasjon.

Busser ble satt i brann da tilhengere av Jair Bolsonaro mandag forsøkte å storme politiets hovedkvarter i Brasilia.

En sittende president taper et valg, men nekter å godta nederlaget. Tilhengerne svarer med opptøyer og vold.

Det var det som skjedde i den brasilianske hovedstaden Brasília natt til tirsdag norsk tid. For da valgmyndighetene i Brasil bekreftet Lula Da Silva som landets nye president, trakk flere hundre av Bolsonaros tilhengere ut i gatene.

Der kjempet de en åpen gatekamp mot politiet. Igjen på asfalten sto brente biler og busser. Også politiets hovedkvarter ble angrepet.

Flere mente å ha sett noe lignende før. Blant annet den brasilianske journalisten Thomas Traumann. Han skriver blant annet for landets største ukesavis, Veja.

– Dette er et forsøk på å kopiere stormingen av kongressen, skrev han på Twitter.

– Bolsonarisme har gått fra å være en populistisk høyrebevegelse til en terrororganisasjon, skrev han videre.

Nå frykter Brasil mer vold i tiden som kommer.

Tror Lula kan bli et mål

Yuri Kasahara forsker på Brasil ved OsloMet og er selv brasilianer. Han mener det ikke er overraskende at tilhengere av Jair Bolsonaro tar til gatene.

– De har protestert siden valgresultatet ble annonsert i oktober. De har blant annet stengt motorveier på småsteder, sier han.

Forskeren mener at opptøyene i Brasilia mandag kveld ikke kan sammenlignes direkte med stormingen av Kongressen. Til det var folkemassen for liten, sier han.

Men Kashara er bekymret for hva som kan skje når Lula Da Silva blir tatt i ed 1. januar. Det er ventet at mange tilhengere av Lula vil ta til gatene for å vise støtte til den påtroppende presidenten.

– Det kan fort oppstå konfrontasjoner og bråk mellom de som støtter Bolsonaro, og de som støtter Lula, sier Kasahara.

I verste fall kan den påtroppende presidenten bli et mål, tror Kasahara.

– De mest radikale tilhengerne av Bolsonaro vil prøve å lage bråk under seremonien. I verste fall kan enkelte prøve å drepe Lula.

Bolsonaro har selv fyrt opp tilhengerne sine den siste tiden. Mandag helte Brasils høyesterett bensin på bålet.

Hintet om juks

En av Bolsonaros fremste tilhengere, urfolkslederen José Acácio Serere Xavante, ble av høyesteretten beordret arrestert. Han er tiltalt for å ha motvirket demokratiet.

«Jeg kan ikke akseptere at kriminelle overtar makten i Brasil», skrev han på Twitter i november.

Yuri Kasahara beskriver Xavante som «en spesiell type».

– Han er urfolksleder og evangelisk prest. Han har vært veldig aktiv med å lede protestene i Brasilia, sier han.

Det er halvannen måned siden da Silva vant valget med knapp margin. Siden har Bolsonaro hyppig nevnt at Brasils valgsystem er sårbart for juks.

Presidenten har gått med på å la da Silva overta makten. Men han har nektet å erkjenne nederlaget. Fredag i forrige uke brøt han stillheten.

– Det er dere som bestemmer hva jeg gjør. Det er dere som bestemmer hva forsvaret kommer til å gjøre, sa Bolsonaro.

Talen holdt han foran presidentpalasset. Der var også der tilhengerne hans først samlet seg natt til tirsdag.

Der gjorde de som Bolsonaro sa: De ba militæret om å gripe inn. Ifølge Reuters, hilste Bolsonaro selv på folkemengden før opptøyene brøt ut.

Politiet brukte tåregass og lysgranater mot demonstrantene.

Roet ned befolkningen

Lula da Silvas fremtidige justisminister, Flavio Dino, forsøkte å berolige brasilianerne mandag kveld.

– Finnes det dessverre folk som ønsker antidemokratisk og ulovlig kaos? Ja, det er det. Men disse menneskene seiret ikke i dag, og de vil ikke seire i morgen, sa han til journalister.