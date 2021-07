Han havnet midt i opptøyene: – For oss som ble fanget, er de fortsatt ikke over.

Tirsdag forklarer politifolkene som forsvarte Kongressen seg i en høring om stormingen i januar. Samtidig er splittelsen stor mellom partiene.

Politibetjent Aquilino Gonell ga en følelsesladet skildring av sine opplevelser under og i tiden etter opptøyene i Washington i januar. – Det er et konstant traume for meg hver eneste dag, forklarte han.

– For de fleste varte opptøyene i et par timer. For oss som ble fanget midt i dem, er de fortsatt ikke over.

Det sier politibetjent Aquilino Gonell. Han er én av flere politifolk som tirsdag vitner i en høring om stormingen av den amerikanske Kongressen 6. januar.