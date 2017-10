Ukjent skjebne for 40 norske fremmedkrigere

Flere av dem skal ha hatt tilhold i IS-høyborgen Raqqa, der den ekstreme islamistgruppen tirsdag ble beseiret.

– Mange av de 40 kan være drept uten at vi har noen bekreftelse. Det er veldig vanskelig å få ut informasjon, understreker informasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets etterretningstjeneste (PST) til NTB.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kostet kampene om Raqqa minst 3.250 menneskeliv. En tredjedel var sivile, mens to av tre var IS-krigere, ifølge gruppen.

Etterlyst

Om lag 100 norsk fremmedkrigere har reist til Syria, ifølge PST. Av disse er omtrent ti kvinner. Flere av de norske Syria-farerne er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, deriblant de to somalisk-norske søstrene fra Bærum som ble kjent gjennom Åsne Seierstads bok «To søstre».

– Rundt 40 har returnert, mens 20 regnes som drept. Dermed står vi igjen med 40 som er igjen der nede, sier Bernsen.

– Nesten ingen har returnert det siste året. Derfor er det stor muligheter for at mange av de 40 er drept, men dette er det som sagt stor usikkerhet rundt, fremholder han.

Fraktet ut med buss

Ifølge den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp er 300–400 IS-krigere fortsatt igjen i Raqqa.

– De fleste er evakuert, antagelig til andre IS-kontrollerte steder. Mange har dødd i kampene, og en del kommer trolig til å bli drept av militser, sier han til SVT.

Syriske IS-krigere skal ha fått tillatelse til å forlate byen mot å legge ned våpnene sine. Også utenlandske krigere skal ha blitt fraktet ut med buss sammen med sine familier, opplyser terrorforskeren, som mener de trolig vil ta seg gjennom Irak.

– Jeg tror de fleste kommer til å havne i hendene på tyrkiske eller kurdiske myndigheter, sier han.

– Ikke slutten for IS

Selv om IS er drevet ut av Raqqa, er det få som tror at dette er de ekstreme islamistenes endelikt.

– Drømmen om å opprette et kalifat i det historiske kalifatområdet, må de se langt etter i lang tid fremover. Men det betyr ikke slutten på IS, sier professor Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter til NTB.

Han tror IS-lederne det siste året har innsett at kalifatet er tapt og sier han vil bli svært overrasket om de ikke har forberedt seg på en annen organisering av virksomheten.

– Det mange frykter, er at selv om de nå mister sitt territorielle fotfeste, så er det fortsatt tusener av IS-sympatisører og krigere spredt rundt omkring. Spørsmålet er om de vil forsøke å aktivere celler til å gjennomføre terroraksjoner i Europa og andre steder, og om de vil forsøke å slå seg frem i andre land som Libya, Somalia og Jemen, sier Butenschøn.

Blir siktet

Norske IS-farere som greier å komme seg tilbake til Norge, må regne med å bli pågrepet og siktet av PST.

– Vi vil gjøre individuelle vurderinger. Men vi har en terrorlovgivning som flere er blitt siktet og dømt etter, sier Bernsen.

Av IS-krigerne med tilknytning til Norge har seks fått rettskraftige dommer, skriver ABC Nyheter. Tre av dem er ferdig med soningen. I tillegg sitter to personer i varetekt.