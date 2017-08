USA gjør nok et forsøk på å knuse Taliban

Snart 16 år har gått siden USA og andre vestlige land hjalp en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

NATO-land som Norge sluttet opp om det USA-ledede forsøket på å knuse Taliban, og på det meste var det over 150.000 utenlandske soldater i landet.

En sentral del av strategien gikk ut på å bygge opp afghanske sikkerhetsstyrker for å la dem gjøre jobben, men dette har vist seg svært vanskelig.

NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, og i dag står Taliban sterkere enn på lenge. Forsvarsalliansen har fortsatt rundt 12.000 soldater i landet, de aller fleste av dem amerikanske.

50 norske spesialsoldater er også stasjonert i Afghanistan, der regjeringen har besluttet at de skal drive opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker ut 2018.

Lyktes ikke

USA har opp gjennom årene forsøk en rekke ulike strategier for å nedkjempe Taliban, men ingen av dem har lyktes. Opprørerne har i dag et tungt nærvær i store deler av landet og er mange steder de reelle makthaverne.

President Donald Trump varsler nå en ny strategi, som ifølge spekulasjoner i amerikanske medier skal gå ut på å gi såkalt private kontraktører – private sikkerhetsselskap bestående av leiesoldater – en mer sentral rolle, slik de tidligere hadde i Irak.

USAs utenriksminister Rex Tillerson orienterte mandag utenriksministrene fra Afghanistan, Pakistan og India om den nye strategien, som offisielt vil bli kunngjort av Trump klokka 3 natt til tirsdag norsk tid.

Mange ofre

Pentagon anbefalte for flere måneder siden å sende ytterligere 3.800 amerikanske soldater til Afghanistan og opplyste at også disse først og fremst skal fungere som rådgivere for den afghanske hæren.

Nærmere 25.000 sivile afghanere er drept og over 45.000 er såret siden FN begynte å føre statistikk over sivile tap i 2008.

I første halvår i år ble minst 1.662 sivile drept og over 3.500 såret, og dette var flere enn noensinne siden 2008.

Flere tusen afghanske soldater og politifolk og rundt 3.500 utenlandske soldater, blant dem ti norske, er også drept i krigen.