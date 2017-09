Spør du Russland, er «Zapad 2017» hverken spesielt stor eller særlig truende. 12.700 soldater skal delta i militærøvelsen som har et «antiterror-fokus», ifølge den russiske forsvarsledelsen.

Spør du de allierte landene i NATO, derimot, tegnes et ganske annet bilde.

– Vi er forberedt på at det med stor sannsynlighet kan være betydelig flere soldater i aksjon enn det russerne oppgir. Det har vi sett ved mange tidligere øvelser, blant annet ved Zapad i 2009 og 2013, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til Aftenposten.

Rundt 12.000 skulle delta ved Zapad i 2013, ifølge russiske myndigheters uttalelser på forhånd. Men vestlige analytikere satte tallet langt høyere i etterkant. Tankesmien Atlantic Council mener inntil 90.000 deltok.

Under Stoltenbergs besøk i Estland denne uken uttalte landets statsminister at de venter at 100.000 soldater vil delta i årets utgave av Zapad. Det tallet har også flere naboland og USA har gått ut med. Norsk etterretning har sagt til VG at de anslår mellom 70.000 og 150.000.

Øvelsen, som starter 14. september, vil i så fall være blant de største som er gjennomført siden den kalde krigens slutt.

– Jeg vil ikke si noe bombastisk om antall før jeg har sett øvelsen, men det skaper uro – ikke minst i et land som Estland – at russerne ikke er åpne. I en tid med økt spenning og økende militær aktivitet er det viktig med forutsigbarhet. Det demper mistenksomhet. Feilberegninger kan føre til farlige situasjoner, sier Stoltenberg.

Brukte øvelser som dekke

Zapad gjennomføres i Russland og Hviterussland hvert fjerde år. Det er den av de russiske øvelsene som i størst grad minner om trening på invasjon av naboland, ifølge Keir Giles, seniorforsker i den britiske tankesmien Chatham House. Derfor får denne øvelsen mer oppmerksomhet enn noen av de andre.

Ifølge russiske myndigheter skal øvelsen denne gangen foregå i den vestre delen av Russland, i Hviterussland og i den russiske eksklaven Kaliningrad. Kaliningrad ligger ved Østersjøen mellom Nato-landene Polen og Litauen.

Illustration of the #zapad17 area of operations according to #Russia MoD. Belarus, Leningrad, Pskov, and Kaliningrad regions included. pic.twitter.com/Y30lQK9nW8 — Andreas Turunen (@AndreasTurunen) August 29, 2017

Russland har tidligere brukt øvelser som dekke for militære operasjoner, blant annet under annekteringen av Krim i 2014. Det samme skjedde i forkant av krigen i Georgia.

Dette bidrar til å skape ekstra usikkerhet i NATO-landene som grenser mot Russland, og USA har sendt ekstra soldater og jagerfly til Litauen i forbindelse med øvelsen for å øke kapasiteten til å overvåke luftrommet.

Dette kommer på toppen av NATOs styrkeoppbygging i området. Siden i vår har NATO hatt en multinasjonal bataljon med litt over 1000 soldater på plass i hvert av de tre baltiske landene og i Polen.

Trojansk hest?

At Russland skulle gå inn i et NATO-land, sees på som lite sannsynlig av eksperter Aftenposten har vært i kontakt med.

General Ben Hodges, som leder den amerikanske hærens styrker i Europa, advarer imidlertid om at øvelsen kan være en «trojansk hest» – en manøver for å få russiske soldater og utstyr inn i Hviterussland, ifølge Financial Times.

– Den store bekymringen er at de ikke kommer til å dra igjen, og det er ikke paranoia, sier en annen amerikansk general, Tony Thomas, til The New York Times. Han er øverste sjef for USAs spesialstyrker.

Giles i Chatham House mener denne teorien er mindre sannsynlig i dag enn tidligere i år, da det var tegn til politisk uro i Hviterussland.

– Det er viktig å holde et øye med Zapad, men det er samtidig viktig ikke å gi etter for hysteri og panikk. Hviterussland, som ikke har det samme dårlige forholdet til Vesten, har bidratt med klarhet om øvelsen og til å roe gemyttene, sier Giles.

Landets president Aleksandr Lukasjenko sa tirsdag at de «ikke skal angripe noen som helst».

– De som ønsker det, kan komme og se selv, sa Lukasjenko.

«Smutthull, tøying av grenser og underrapportering»

Russernes offisielle tall på 12.700 gjør Zapad akkurat liten nok til at russerne slipper å invitere internasjonale observatører. Ifølge Wien-dokumentet, som også Russland har skrevet under på, må øvelser med over 13.000 soldater gi tilgang for observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Vi er nå invitert til å delta på en besøksdag, men en grundig og full internasjonal observasjon etter OSSE-reglene er noe helt annet. Det ville gitt mulighet til overflyvninger med NATO-fly, rett til å snakke direkte med soldater, og rett til en full briefing om scenarioet for øvelsen, sier Stoltenberg.

Han sier sprikene mellom Russlands og NATOs anslag skyldes en blanding av «smutthull, tøying av grenser og ren underrapportering». Blant annet handler det om hvordan man teller når flere øvelser pågår samtidig, og hvordan soldater i beredskap regnes inn.

– Det sentrale er at Russland ikke har åpnet for observasjon i henhold til OSSE-reglene på en eneste øvelse etter den kalde krigen. Det er ikke troverdig, sier Stoltenberg.

Han avviser at også NATO selv bidrar til å skape hysteri rundt øvelsen og understreker at han ikke ser noen «umiddelbar fare for noe NATO-land». Han vil heller ikke spekulere på om russerne kan komme til å sette igjen tropper eller utstyr i Hviterussland.

– Min oppgave er å formidle ro, og vi har ingen holdepunkter for at de kommer til å gjøre det. Men vi er alltid beredt på overraskelser.

Mener øvelsen er et signal til USA

Analytiker Giles i Chatham House mener Russlands hovedmål med øvelsen er det samme som det alltid er: Å trene sine soldater på krig. Samtidig ser landet seg tjent med den usikkerheten og frykten øvelsen skaper.

– Russland setter pris på at Europa igjen er skremt av deres militærmakt, og at de er usikre på hva russerne kommer til å gjøre, sier Giles.

Michael Kofman, seniorforsker ved organisasjonen CNA, mener øvelsen også er en ypperlig anledning for NATO til å lære om Russlands slagkraft, hvor både informasjonskrig, store militære styrker og trussel om atomvåpenbruk benyttes til å avskrekke Vesten.

– Zapad gir viktig innsikt i den russiske tankegangen. Det er en trussel fra Moskva til USA om hva Russland kan gjøre hvis det verste skulle skje, skriver Kofman.