IS hevder å stå bak moskéangrep i Kabul

Afghansk politi opplyste fredag ettermiddag at angrepet var over og ifølge en talsmann for innenriksdepartementet i landet, Najib Danish, er Minst 20 mennesker drept og over 50 såret. Alle de fire angriperne er også drept.

Moskeen kan huse over 1.000 mennesker og angriperne slo til midt under fredagsbønnen. En av angriperne skal ha utløst en sprengladning inne i moskeen og de øvrige forskanset seg deretter inne i bygningen.

Brukte kniv

Ifølge øyenvitner var angriperne utstyrt med granatkastere og automatgevær, og de skal også ha gått løs på de troende med kniv.

Flere flyktet ut av vinduene da angriperne slo til, og et stort antall ambulanser fraktet utover kvelden bort sårede.

Sjiamuslimene utgjør rundt 10 prosent i Afghanistan, der flertallet er sunnimuslimer.

I juli ble 32 personer drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Herat vest i Afghanistan. IS påtok seg ansvaret også for dette angrepet.

Rekordmange drept

1.662 sivile ble drept og over 3.500 ble såret i voldshandlinger i Afghanistan i første halvår i år, og dette var flere enn noensinne siden FN begynte å føre statistikk i 2009.

Flertallet av de drepte ble ofre for angrep fra Taliban og IS, og hvert femte drap fant sted i hovedstaden Kabul.

Samtidig har nesten halvparten av landets 34 provinser opplevd en økning i antall drepte sivile i løpet av det siste halvåret.