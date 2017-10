Ekspert spår grunnlovsreform i Spania

– Det blir helt sikkert masse bråk og konflikt på veien dit, sier Buck til NTB.

Han er likevel ikke i tvil om hva han ser på som den naturlige veien ut av striden om Catalonia.

– Det som må skje, og som sannsynligvis kommer til å skje, er at man på sikt får en ny og omarbeidet grunnlov i Spania, sier Buck, som leder Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

– Spanjolene kan da få en ordentlig føderalstat, i stedet for hybridordningen de har i dag.

Veikart for reform

Det første som må skje, mener Buck, er at regjeringen i Madrid må innse at konflikten om Catalonia er et politisk problem, og ikke bare et spørsmål som kan overlates til rettsapparatet.

– Det må tegnes opp et veikart for en grunnlovsreform, sier han.

Én måte å gjøre det på vil være å holde en folkeavstemning i hele Spania der velgerne får ta stilling til om de ønsker en grunnlovsreform. Deretter må den nye grunnloven utarbeides, før katalanerne til slutt får holde en egen folkeavstemning om ordningen som skal gjelde for dem.

– Da kan man se for seg en føderasjon à la den tyske eller den østerrikske, sier Buck.

Regjeringen kan bli felt

Statsviteren ser ikke bort fra at statsminister Mariano Rajoy og hans konservative parti PP kan falle på veien.

– Situasjonen har fått sitt eget momentum. Det kan være at det må skrives ut nyvalg, sier Buck.

4 spørsmål og svar om konflikten: Derfor er striden mellom Madrid og Barcelona eksplosiv

Rajoy leder i dag en mindretallsregjering med støtte fra det liberale partiet Ciudadanos og enkelte andre folkevalgte. Ifølge Buck er det fullt mulig at Rajoy nå får et mistillitsforslag mot seg. Et slikt mistillitsforslag kan raskt få støtte fra partier som ikke støtter uavhengighet for Catalonia.

– Veldig mange på venstresiden i Spania som ikke er for uavhengighet, fisker nå i rørt vann. Spørsmålet er hvordan dette vil utspille seg, sier Buck.

Tror på prosess

Det er også mulig at toneangivende politikere i PP tar signalene og sier seg villige til å forhandle om reformer, mener han.

– Så får man i gang en prosess.

Buck tror samtidig at mange katalanere oppfatter det som nå skjer, som et spill for galleriet fra separatistenes side. En grunn kan være at katalanske ledere ønsker å dreie søkelyset vekk fra ubehagelige korrupsjonssaker.

Han påpeker videre at mange katalanske næringsdrivende er mot full uavhengighet, ettersom de er helt avhengige av markedene i resten av Spania.