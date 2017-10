USA slikker ennå sårene etter to kraftige orkaner i august og september. Harvey la store deler av Texas under vann, og Irma herjet langs Floridas vestkyst.

Nå er det kraftig uvær på gang – igjen.

En tropiske storm, som har fått navnet Nate, ventes å ha orkan styrke når den treffer sørkysten av USA – trolig søndag morgen lokal tid. Den økte til en kategori 1-storm fredag kveld, og ifølge CNN lørdag morgen hadde den en hastighet på 75 meter i sekundet.

Befolkningen i området fra Louisiana til Florida forberedte seg lørdag på at stormen skal nå land.

Når USAs sørkyst i kveld

Stormen har allerede krevd 28 menneskeliv i Mellom-Amerika. I Nicaragua er 13 døde, ifølge visepresident Rosario Murillo. I Costa Rica, hvor det ble erklært katastrofetilstand, omkom ti personer. I Honduras døde tre personer, mens to mistet livet i El Salvador.

Totalt er over 30 personer savnet.

Ifølge CNN vil stormen komme inn over USA øst for New Orleans i morgen. Akkurat denne byen har fått kjenne stormens grusomme herjinger etter som den ble ødelagt for 12 år siden av orkanen Katrina.

Stormen beveger seg lørdag morgen norsk tid fra Mexico og mot USAs sørkyst.

Ordføreren i New Orleans, Mitch Landrieu, har allerede beordret evakuering av befolkningen på øyene Lake Catherine og Irish Bayou. Evakueringen skal være gjennomført innen klokken 12 lørdag, amerikansk tid.

– Den største trusselen er ikke nødvendigvis regnet, men stormflo. Det er en alvorlig bekymring for oss, sa Landrieu.

Vinden er på omkring 26 meter pr. sekund, men ventes å ha orkan styrke når den når land, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Advarer mot ekstremt regnvær

Ifølge prognosene skulle Nate nå Mexico sent fredag kveld lokal tid, og komme inn over den amerikanske sørkysten sent på dagen i dag.

Guvernøren i mexicanske byen Cancún, Carlos Joaquín, sier at stormen ventes å passere øst på Yucatán-halvøya, men advarer mot at ekstremt regnvær kan utløse en nødssituasjon uansett.

Myndighetene i Mexico har stengt skoler i syv kystbyer i påvente av stormen.

New Orleans, som ble rammet av orkanen Katrina i 2005, og andre byer på sørkysten i USA følges tett av NHC.