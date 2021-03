Melder om «litt fremgang» i arbeidet med å få løs kjempeskip i Suez-kanalen

Lørdag ettermiddag klarte bergingsmannskapene å få løs propellene og roret på kjempeskipet Ever Given. Verdens største containerskip står fortsatt på grunn og sperrer Suez-kanalen.

Nye bilder fra lørdag viser hvor stort det 400 meter lange skipet er. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Nå nettopp

Det er flere internasjonale medier som melder at man har hatt noe fremgang i arbeidet med å få løs kjempeskipet.

Ever Given gikk på grunn i en sandstorm ved 06-tiden tirsdag norsk tid. I sørenden av Suez-kanalen satte hun seg nesten på tvers. Dermed blokkerte hun effektivt for alle andre skip. Kanalen forbinder Rødehavet og Middelhavet og er svært viktig for transport av varer til og fra Asia.

Hver dag skal rundt 50 lasteskip seile gjennom kanalen. Køen av skip i begge ender har passert 300.

Lørdag hadde man gravd opp om lag 20.000 tonn sand rundt baugen. Det nederlandske firmaet som er engasjert i arbeidethåper at man kan få skipet løs tidlig neste uke, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Dette satellittbildet fra lørdag viser hvordan verdens største containerskip står nesten på tvers i kanalen. Foto: ©Maxar Technologies

Lørdag kveld ser det slik ut der baugen på kjempeskipet står godt inn i sandbanken i Suez-kanalens østside. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Lørdag kveld hadde man klart å få løs propellene og roret på det store skipet. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Hva er konsekvensene av grunnstøtingen?

Olje: Oljeprisene har hatt en laber utvikling de siste ukene. Årsak: Frykt for dårlige tider. Grunnstøtingen har derimot bidratt til å holde prisene høyere enn de ellers ville vært. I gjennomsnitt fraktes nesten to millioner fat olje i døgnet via Suez.

Papir: I fjor vinter hamstret folk i hele verden dopapir. Nå kan det igjen bli slunkent i reolene. Suzano er verdens største produsent av tremasse, som er råmaterialet i dopapir og tørkepapir. Ifølge Bloomberg mener selskapet at havariet i Suez raskt kan føre til forsinker i leveranser.

Kaffe: Bønner av typen robusta fra Asia og Øst-Afrika fraktes gjennom Suez. Disse billigere bønnene brukes ofte i pulverkaffe. Leveranser fra Vietnam var fra før bremset på grunn av mangel på containere. Nå kommer Suez-trøbbelet på toppen.

– Kan brenneriene takle to-tre ukers forsinkelse? Neppe, sier Raphaelle Hemmerlin ifølge Straits Times. Hun er logistikksjef hos den sveitsiske kaffehandleren Sucafina.