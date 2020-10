Mann bekreftet koronasmittet to ganger

Enn mann bosatt i Nevada i USA er den første bekreftede personen i landet som har fått koronasmitte to ganger.

Den uidentifiserte pasienten fikk først påvist koronasmitte 18. april etter å ha fått sedvanlige covid-19-symptomer. To tester i mai bekreftet at han var frisk igjen.

5. juni fikk han påvist smitte på nytt, men denne gang av en annen genetisk variant av koronaviruset. Denne gangen var sykdomsforløpet hardere og han ble innlagt på sykehus med lungebetennelse og måtte få surstofftilførsel, skrev tidsskriftet Lancet Infectious Diseases mandag.

Pasienten var 25 år gammel, hadde ingen underliggende tilstand som kunne ha gitt økt risiko for å bli syk, og han gikk ikke på noen medisiner som kunne ha svekket immunforsvaret.

Det antas å være sjeldent at man kan bli smittet med koronavirus på nytt, men det finnes bekreftede tilfeller i Hongkong, Belgia og Ecuador.

Akiko Iwasaki, som er ekspert i virologi og immunologi ved Yale-universitetet, skriver i en kommentar i Lancet-artikkelen at det er særlig grunn til bekymring fordi mannen ble sykere den andre gangen. Det er et tydelig tegn på at folk som har hatt covid-19, ikke kan regne med å være beskyttet hvis de utsettes for viruset på nytt, påpeker hun.

Men den gode nyheten er at selv om man kan bli smittet av ulike varianter av SARS-CoV-2, så betyr ikke det må utvikles ulike vaksiner for hver variant.

– Slik det ser ut nå, er det tilstrekkelig med én vaksine for å beskytte mot alle virusvarianter, opplyser Iwasaki.

