Biden til eldre: – For Trump er dere ubetydelige

På et valgmøte i Florida sa Joe Biden at USAs president ser på eldre mennesker som ubetydelige. I Pennsylvania kalte Trump Biden for «udugelig».

Demokratenes presidentkandidat besøkte tirsdag Miramar i Florida der han langet ut mot president Donald Trumps håndtering av koronapandemien. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

14. okt. 2020 07:39 Sist oppdatert 15 minutter siden

– For Donald Trump er dere ubetydelige og forglemmelige. Dere betyr ingenting for ham, sa Joe Biden på et mindre valgmøte ved et eldresenter i Florida, dagen etter at Trump besøkte samme delstat.

– Trump har aldri fokusert på dere. Hans håndtering av pandemien har vært vilkårlig, som resten av presidentskapet hans, sa Biden.

Biden viste til at Trump, som selv ble en del av smittestatistikken på over 8 millioner amerikanere denne måneden, tidligere har sagt at viruset knapt smitter noen som helst.

Så langt har mer enn 215.000 mennesker i USA dødd med covid-19.

President Donald Trump danset til musikk på et folkemøte i Johnstown i Pennsylvania tirsdag. Foto: John Rucosky / The Tribune-Democrat via AP / NTB

Fokuserer på vippestater

Det var 21 dager igjen til presidentvalget da de to kandidatene holdt hver sine valgmøter tirsdag kveld. Både Florida og Pennsylvania er regnet blant vippestatene, som har mye å si for det endelige resultatet etter valget 3. november.

Trump brukte velkjent taktikk og fyrte av anklager og fornærmelser mot Biden. Biden er mentalt «skutt» og et redskap for kommunister og venstreekstreme, sa Trump til sine tilhengere i Pennsylvania, og tegnet et skremmebilde av et USA som en storskala-versjon av Venezuela.

– Jeg kjemper mot den mest udugelige presidentkandidaten noensinne, sa presidenten.

Trump nevnte også kort koronapandemien.

– Vi skal knuse dette viruset veldig fort. Det skjer allerede nå, sa Trump. Samme dag ble det registrert 826 virusrelaterte dødsfall i USA, ifølge The New York Times. Antallet som blir registrert med smitte har vært økende siden midten av september.

– Snart blir det perfekt, sa Trump.