Danmark innfører vaksinepass

Et digitalt vaksinepass skal bidra til å gjenåpne deler av det danske samfunnet. I første omgang vil forretningsreisende være prioritert.

Ordningen med vaksinepass i Danmark vil komme på plass i løpet av noen måneder, opplyser danske myndigheter. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

3. feb. 2021 08:36 Sist oppdatert nå nettopp

Den danske regjeringen er blitt enig med næringslivet og kulturlivet i Danmark om å innføre et digitalt «koronapass». Det ble presentert på av Danmarks finansminister Morten Bødskov på en pressekonferanse onsdag.

En slik avtale skal ha vært etterspurt av næringslivet i lang tid, og er nå inngått mellom Danmarks regjering og æringslivsorganisasjonene Dansk Erhverv og Dansk Industri. De administrerende direktørene for for organisasjonene deltok også på pressekonferansen.

- Danmark er fortsatt hardt rammet av koronapademien, innledet Bødskov med å si.

Men næringslivet har behov for å kunne reise, fortsatte han. Derfor vil et digitalt koronapass være klart om tre til fire måneder.

Passet skal i første omgang vise hvorvidt man har fått koronavaksinen. Andre opplysninger, som for eksempel at man har testet positivt for antistoffer, kan komme senere. Passet blir digitalt, og at det lanseres på det danske helsedepartementets nettsider.

Forutsetningen for å kunne benytte det digitale koronapasset er imidlertid at smitten holdes nede, sier Bødskov.

Vil gjenåpne samfunnet på sikt

Det langsiktige målet med koronapasset skal være å gjenåpne samfunnet gradvis, sier Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv på pressekonferansen. Det vil komme dansk økonomi til gode, mener han.

– Det digitale koronapasset vil bety lys i enden av tunellen for mange danske virksomheter, sier han.

Passet kan gi mulighet for en raskere åpning av restauranter og liknende virksomheter, sier Mikkelsen.

Før koronapasset tas i bruk om tre til fire måneder, vil det diskuteres hvordan det i praksis skal brukes. Det vil avhenge av smittesituasjonen, sier finansminister Morten Bødskov.